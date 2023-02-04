«Будет проходить не в боевых частях». Куда могут направить на службу мобилизованных ограниченно пригодных лиц 4 февраля, 04:44 Украинские военные в Бахмуте Донецкой области, 5 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Евхен Титов/File Photo)

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой призыву на военную службу подлежат как полностью, так и ограниченно пригодные по состоянию здоровья лица.

Ранее о том, что лица, ограниченно пригодные к военной службе по состоянию здоровья, могут быть мобилизованы в ряды армии, сообщил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач во время брифинга.

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Однако в соответствии с условиями, ограничивающими пригодность лица, они будут распределены на небоевые должности. Также Горбач отметил, что такие лица не будут направляться на службу в боевые части, а могут служить в учреждениях и учебных заведениях Минобороны, в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, других небоевых подразделениях.

"Военнообязанные, которые ограниченно пригодны к военной службе в военное время, могут быть мобилизованы, но их служба будет проходить не в боевых частях, а в военных частях обеспечения", - сказал Горбач.

Где могут служить ограниченно подходящие лица

Ранее NV разобрался, что в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным Приказом Минобороны Украины от 14.08.2008 № 402, есть перечень мест, где ограниченно пригодные лица могут проходить службу, а где нет.

Не могут:

в высокомобильных десантных войсках;

плавсоставах;

морской пехоте;

спецсооружениях.

Могут:

в частях ( подразделениях) обеспечения;

подразделениях) обеспечения; военных комиссариатах;

учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Могут ли отправить ограниченно пригодное лицо на фронт

В законе нет четкого определения понятия «боевая часть», поэтому юридически нет запрета, предупреждающего ограниченно подходящих лиц от отправки на «ноль» или близко к нему, сообщил юрист Дмитрий Дончак. Там мобилизованные лица могут заниматься выполнением работ, связанных с физическим трудом: например, обустройством блиндажей, окопов.

Такое распределение будет планомерным, если военным командованием будут соблюдены следующие условия:

Военнослужащий с ограниченной годностью не может быть направлен на службу в морскую пехоту и в десантно-штурмовые войска. В постановлении ВЛК, которым была установлена ограниченная пригодность, должно быть четко указано: какие виды службы, какие должности противопоказаны такому военнослужащему с учетом состояния его здоровья. Должность и вид службы должны быть связаны с деятельностью обеспечения воинской части. То есть не может быть должность стрелок, гранатометчик и т.д.

Если хоть одно из условий не выполняется ― военнообязанный может подать письменный рапорт на имя командира части и просить перевести его на должность, соответствующую состоянию его здоровья.

Напомним, ранее NV рассказывал, что список лиц, непригодных к службе или ограниченно пригодных, во время военного положения гораздо короче, чем в мирное время. С перечнем болезней, которые являются основанием для признания лица непригодным для мобилизации или даже его исключения из военного учета, можно ознакомиться здесь.

Решение о пригодности или непригодности устанавливает военно-врачебная экспертиза. Ее призывники проходят, получив соответствующую повестку. Результаты ВЛК можно обжаловать, если призывник обнаружил нарушение процедуры осмотра или считает, что при постановке диагноза врачи учли не все документы. Однако обжалование возможно только при наличии серьезных правомерных оснований.