Мобилизоваться можно без ТЦК: в Украине изменили порядок добровольного призыва

Доброволец не может быть принудительно мобилизован в течение как минимум 5 дней с момента получения направления на ВЛК (Фото: REUTERS/Gleb Garanich/File Photo)

В Украине введен новый порядок добровольного призыва во время мобилизации , согласно которому кандидат взаимодействует непосредственно с выбранной воинской частью — обращаться в ТЦК и СП для оформления больше не нужно.

Об этом сообщили в Киевском городском ТЦК и СП в четверг, 23 июля.

По данным ведомства, командиры воинских частей получили право самостоятельно выдавать направления на прохождение военно-врачебной комиссии. С момента выдачи такого направления добровольца нельзя принудительно мобилизовать в течение как минимум 5 дней.

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Процедура предусматривает несколько этапов: сначала кандидат выбирает вакансию и проходит собеседование; получив положительное решение от воинской части, подает командиру заявление о желании проходить службу, получает направление на военно-врачебную комиссию (ВВК) и проходит ее; после этого прибывает в часть для оформления на службу и, при необходимости, проходит базовую общевойсковую подготовку.

В настоящее время новый механизм действует только для добровольцев, призываемых в порядке мобилизации. Для поступления на военную службу по контракту сохраняется действующий порядок оформления.