Мобилизоваться можно без ТЦК: в Украине изменили порядок добровольного призыва

23 июля, 18:56
Google Читайте NV в Google
Доброволец не может быть принудительно мобилизован в течение как минимум 5 дней с момента получения направления на ВЛК (Фото: REUTERS/Gleb Garanich/File Photo)

Доброволец не может быть принудительно мобилизован в течение как минимум 5 дней с момента получения направления на ВЛК (Фото: REUTERS/Gleb Garanich/File Photo)

В Украине введен новый порядок добровольного призыва во время мобилизации , согласно которому кандидат взаимодействует непосредственно с выбранной воинской частью — обращаться в ТЦК и СП для оформления больше не нужно.

Об этом сообщили в Киевском городском ТЦК и СП в четверг, 23 июля.

По данным ведомства, командиры воинских частей получили право самостоятельно выдавать направления на прохождение военно-врачебной комиссии. С момента выдачи такого направления добровольца нельзя принудительно мобилизовать в течение как минимум 5 дней.

Реклама

Читайте также:
В Офисе президента сказали, что вопрос о реформе мобилизации будут решать после кадровых перестановок — СМИ

Процедура предусматривает несколько этапов: сначала кандидат выбирает вакансию и проходит собеседование; получив положительное решение от воинской части, подает командиру заявление о желании проходить службу, получает направление на военно-врачебную комиссию (ВВК) и проходит ее; после этого прибывает в часть для оформления на службу и, при необходимости, проходит базовую общевойсковую подготовку.

Читайте также:
«Жду ее так же, как вся страна». Сырский заявил, что реформа мобилизации — это «работа Минобороны»

В настоящее время новый механизм действует только для добровольцев, призываемых в порядке мобилизации. Для поступления на военную службу по контракту сохраняется действующий порядок оформления.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   Мобилизация Война России против Украины ТЦК и СП

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies