«Если хотим выбраться из глубокой ямы». Без чего невозможно решение проблемы мобилизации — Кошель

29 июля, 06:07
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Военнослужащий 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко (Фото: t.me/brigada92_war)

Военнослужащий 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко (Фото: t.me/brigada92_war)

В Украине уже подготовлены законопроекты, предусматривающие дополнительные ограничения для лиц , уклоняющихся от мобилизации, заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова. Среди возможных мер она назвала ограничение доступа к административным услугам и права управления транспортным средством, арест банковских счетов и другие санкции.

Политолог Алексей Кошель в эфире Radio NV рассказал, можно ли решить проблему мобилизации принуждением.

Алексей Кошель

Алексей Кошель

политолог

Это должно быть комплексное решение.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Радио NV Война России против Украины Мобилизация Принудительная мобилизация Мобилизация в Украине

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