В Украине уже подготовлены законопроекты, предусматривающие дополнительные ограничения для лиц , уклоняющихся от мобилизации, заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова. Среди возможных мер она назвала ограничение доступа к административным услугам и права управления транспортным средством, арест банковских счетов и другие санкции.