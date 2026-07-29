«Если хотим выбраться из глубокой ямы». Без чего невозможно решение проблемы мобилизации — Кошель
Военнослужащий 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко (Фото: t.me/brigada92_war)
В Украине уже подготовлены законопроекты, предусматривающие дополнительные ограничения для лиц , уклоняющихся от мобилизации, заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова. Среди возможных мер она назвала ограничение доступа к административным услугам и права управления транспортным средством, арест банковских счетов и другие санкции.
Политолог Алексей Кошель в эфире Radio NV рассказал, можно ли решить проблему мобилизации принуждением.
Алексей Кошель
Это должно быть комплексное решение.