На Полтавщине гражданские заблокировали авто, в котором мобилизованные ехали в учебный центр: в ТЦК начали проверку

На Полтавщине гражданские заблокировали авто с мобилизованными, некоторые из них дезертировали (Фото: Черновицкий областной ТЦК и СП via Facebook)

Вечером в пятницу, 25 июля, группа гражданских лиц в Полтавской области заблокировала транспортное средство, на котором мобилизованные направлялись в учебный центр.

Об этом сообщает Полтавский областной ТЦК и СП.

Отмечается, что соответствующие действия гражданских привели к задержке движения, поврежден автомобиль.

Кроме того, несколько мобилизованных после этого покинули место происшествия и скрылись в неизвестном направлении.

По данным ТЦК, указанные действия квалифицируются как препятствование законной деятельности Территориального центра комплектования и социальной поддержки, что сделало невозможным своевременное пополнение подразделений ВСУ.

«В результате препятствования законной деятельности ТЦК и СП Вооруженные Силы Украины недополучили пополнение, соответственно кто-то из военных на фронте потерял возможность отдохнуть», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту препятствования деятельности ВСУ направлено представление в СБУ. Относительно мобилизованных граждан, которые оставили место службы, — проинформировано Государственное бюро расследований.

Согласно действующему законодательству, препятствование законной деятельности ВСУ является уголовным преступлением, предусмотренным статьей 114−1 Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. В случае, если такие действия привели к гибели людей или другим тяжким последствиям, — от 8 до 15 лет.

В заметке также отмечается, что после выдачи приказа начальника ТЦК и СП о призыве по мобилизации, гражданское лицо приобретает статус военнослужащего. Если такое лицо оставляет транспортное средство на пути в учебный центр или покидает учебное заведение в процессе подготовки, к нему применяются нормы военного законодательства.

В частности, статья 407 УКУ (самовольное оставление воинской части или места службы) предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Если же лицо уклоняется от военной службы путем самокалечения, симуляции болезни, подделки документов или иного обмана — применяется статья 409 УКУ, которая также предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет.