«Могилизация», а не мобилизация. Казанский рассказал о пленных военных с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей 8 апреля, 21:16 Цей матеріал також доступний українською Бронетехника российских войск вблизи неподконтрольного Украине Докучаевска, Донецкая область, 25 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Журналист, бывший член Трехсторонней контактной группы Денис Казанский и писатель, бывший узник донецкой тюрьмы Изоляция Станислав Асеев встретились с принудительно мобилизованными жителями ОРДЛО, взятыми в плен военными ВСУ.

Подробности Казанский рассказал в эфире Радио НВ.

«Цель была в том, чтобы, во-первых, посмотреть на этих людей, пообщаться с ними, с первых уст узнать, что происходит на неподконтрольной нам территории Донбасса, о ходе так называемой мобилизации или как они называют ее „могилизация“, потому что их всех отправляют на убой, на смерть».

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Пленные из «Л/ДНР» рассказывают, что уклониться от мобилизации они не могут, а на войне к ним относятся как к пушечному мясу, отметил журналист:

«Их используют для того, чтобы бросить в бой [первыми]. <...>Это все равно, что человека пустить по минному полю, посмотреть, где взорвались мины, а затем пройти по их следам. Почти так же используют мобилизованных жители Донбасса».

7 апреля украинская омбудсмен Людмила Денисова заявила, что оккупанты начали принудительную мобилизацию мужчин в захваченных районах Мариуполя.

Ранее руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов сообщил, что Россия приступила к мобилизации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей и в оккупированном Крыму.

В ГУР также говорят, что в ОРДО возраст принудительной мобилизации подняли с 55 до 65 лет, а у ОРЛО забирают на войну студентов, впрочем, никакие выплаты за смерть «мобилизованным» не предусмотрены даже при наличии российского паспорта.

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