Почти четверть из них погибла. Оккупанты призвали в ОРДЛО около 100 тысяч человек — правозащитник 21 июля, 19:49 Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россияне мобилизовали в ОРДЛО около 100 тысяч человек, среди которых 23 тысяч погибли только до конца апреля, сообщил правозащитник Павел Лисянский.

«По нашим данным, случаев принудительной мобилизации в отношении людей было более 100 тысяч. К концу апреля из принудительно мобилизованных погибли 23 тысячи. Это страшные цифры», — сказал он во время брифинга.

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Он уточнил, что оккупанты призывают учителей, шахтеров и студентов. Их, по его данным принудительно забирали прямо с работы, с мест учебы и отправляли на фронт.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил, что террористическая организация «Луганская народная республика» превращается в «Женскую народную республику» из-за принудительной мобилизации в захваченном регионе.

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