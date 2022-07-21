Почти четверть из них погибла. Оккупанты призвали в ОРДЛО около 100 тысяч человек — правозащитник

21 июля, 19:49
Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россияне мобилизовали в ОРДЛО около 100 тысяч человек, среди которых 23 тысяч погибли только до конца апреля, сообщил правозащитник Павел Лисянский.

«По нашим данным, случаев принудительной мобилизации в отношении людей было более 100 тысяч. К концу апреля из принудительно мобилизованных погибли 23 тысячи. Это страшные цифры», — сказал он во время брифинга.

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Он уточнил, что оккупанты призывают учителей, шахтеров и студентов. Их, по его данным принудительно забирали прямо с работы, с мест учебы и отправляли на фронт.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Мобилизация ОРДЛО

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