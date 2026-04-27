Офис военного омбудсмена предлагает мобилизацию сроком на два-три года

Офис военного омбудсмена предлагает ввести мобилизацию мужчин в Украине сроком на два-три года. Это будет способствовать тому, что люди будут идти в армию, заявила в интервью Украинской правде военный омбудсмен Ольга Решетилова.

По подсчетам Минобороны, сейчас пополнить войско могут около 1,6 миллиона человек. Государство ищет «пути правильной коммуникации с той частью общества, которая самоустранилась от защиты» Украины.

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«Тем, кто придет в армию, было бы хорошо сказать, на какое время они придут. Определенность будет способствовать тому, что люди пойдут служить. Должны сказать, что сделали работу над ошибками и предлагаем прийти на 2−3 года. По моему мнению, это было бы справедливо», — сказала Решетилова.

Увеличение количества мобилизованных украинцев будет способствовать ротации действующих военных, добавила она.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко поддержал заявление омбудсмена.

«Поддерживаю, потому что о важности сроков службы говорю года так с 2023. Это основа, на которой строится доверие и, как по мне, это касается всех — и ныне военных, и потенциально мобилизованных. Надеюсь, что будут сдвиги, только поддержка», — написал он в Telegram.

Он добавил, что Украина должна быть милитаризованным обществом в следующие десятки лет, учитывая соседство России. Силы обороны должны стать ключевой гарантией безопасности страны.

В феврале министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что сейчас идет работа над комплексной реформой мобилизации в Украине.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов назвал «огромной проблемой» вопрос уклонения от мобилизации и героизацию тех, кто пренебрегает ТЦК и СП и незаконно бежит за границу. По его словам, процесс мобилизации является хаотичным, но до завершения войны кардинально решить эти проблемы не удастся.