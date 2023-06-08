Мобилизация в Украине. Может ли работодатель увольнять мужчин за отсутствие военного билета с 2023 года

8 июня, 17:19
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Военный учет: разрешено ли в Украине увольнять мужчин, если нет учетных документов (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Военный учет: разрешено ли в Украине увольнять мужчин, если нет учетных документов (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Новые правила воинского учета в Украине действуют с 5 января 2023 года. Мужчин ставят на воинский учет в ТЦК и на работе. Рассказываем, законно ли увольнять работников, которые не имеют военного билета и не подавали его на работе.

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В Украине во время войны установили новый Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, закрепленный постановлением КМУ № 1487. Работодатели ведут воинский учет среди военнообязанных работников и подают обновленные данные в районные или городские территориальные центры комплектования.

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После обновления Порядка, оказалось, что часть мужчин, которые никогда не проходили военную службу не имеют военно-учетных документов. Адвокат Андрей Межирицкий рассказал, как действовать работнику, если работодатель просит у него военный билет и могут ли его уволить из-за отсутствия документа.

Можно ли увольнять с работы при отсутствии военного билета

Юрист подчеркнул две вещи — что обязанностью работодателя по постановлению № 1487 является учет военнообязанных работников и передача их учетных данных в ТЦК, а также, что в законодательстве отсутствует основание для увольнения, если мужчина не предоставил военно-учетный документ.

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Он в первую очередь отметил, что просьба принести военный билет является лишь просьбой, а отсутствие военного билета никоим образом не влияет на реализацию конституционного права на труд.

Права и обязанности сторон утверждены Кодексом законов о труде Украины и ни один из них не предусматривает увольнение за отсутствие или непредоставление военного билета.

«Право требовать военно-учетный документ есть только при заключении трудового договора (ч.2 ст. 24 КЗоТ Украины). Если же такой договор уже заключен, то в случае непредоставления таких документов уволить по этому основанию работника с работы нельзя», — объясняет юрист.

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Как восстановить или получить военный билет

Однако юрист рекомендует не ссориться с начальством, а явиться в ТЦК для уточнения учетных данных и получения военного билета. Стоит иметь при себе не только все необходимые документы об учебе, работе и состоянии семьи со времени, когда человек в последний раз был в военкомате.

Адвокат предупреждает, что мужчине могут предложить пройти военно-врачебную комиссию, и стоит иметь при себе документы, подтверждающие наличие права на отсрочку при мобилизации в Украине.

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Если возникнут какие-то недоразумения с принятием документов, надо отдать документы в канцелярию ТЦК вместе с заявлением о наличии права на отсрочку.

После прохождения ВВК и предоставления соответствующей справки, такому лицу выдадут военно-учетный документ в котором сделают запись о наличии права на отсрочку (если такое право есть). Каждые шесть месяцев информацию о наличии права на отсрочку должно будет обновлять.

При этом напоминаем, что нигде в законодательстве не указано, какой срок подготовки и выдачи военного билета.

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Какие военно-учетные документы есть в Украине

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Военно-учетными документами считаются:

  • для призывников — удостоверение о приписке к призывному участку;
  • для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение военнообязанного;
  • для резервистов — военный билет;
  • отображение в электронной форме информации, содержащейся в вышеупомянутых документах (может предъявляться с использованием мобильного приложения портала Дія)

Соответственно, при приеме на работу или учебу призывники, военнообязанные и резервисты должны подтвердить личной подписью ознакомление с правилами воинского учета.

Однако, новых работников по Порядку можно брать на работу при наличии военно-учетных документов. Работодатель в течение семи дней подает учетные данные новых работников в ТЦК.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Военные Мобилизация Военнообязанные Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Воинский учет Война России против Украины

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