Уточнение к закону. Могут ли мобилизовать лиц с инвалидностью во время войны

22 декабря, 15:44
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Моблизиация в Украине — можно ли призывать лиц с инвалидностью ІІІ группы (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Моблизиация в Украине — можно ли призывать лиц с инвалидностью ІІІ группы (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине идет общая мобилизация и призывают мужчин от 18 до 60 лет. Однако у некоторых граждан есть отсрочка. Рассказываем, можно ли мобилизовать мужчин с инвалидностью ІІІ группы.

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В Верховной Раде получили законопроект, предлагающий мобилизовать лиц с инвалидностью во время войны. Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады Украины.

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Лица с инвалидностью I-III групп имеют отсрочку от призыва по всеобщей мобилизации. Также, отсрочку имеют лица, которые опекают или ухаживают за лицами с инвалидностью I и II групп.

«Лица с инвалидностью, а также лица, указанные в абзацах четвертом – двенадцатом части первой настоящей статьи, в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию и проходить военную службу в пределах области в которой зарегистрированы или проживают», – предлагается в тексте .

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Можно ли мобилизовать лиц с инвалидностью во время войны

Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации определяет список лиц, имеющих право на отсрочку во время мобилизации. Среди них – лица с инвалидностью I, II и III групп.

«Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной) комиссии)», ― указано в части 2 статьи 23.

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Однако, в конце статьи есть дополнение, звучащее следующим образом: Лица, указанные в абзаце втором части первой и в абзацах четвертом-девятом части третьей настоящей статьи, в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию.

То есть лица с инвалидностью I-III группы могут мобилизоваться, однако их нельзя мобилизовать без их согласия.

Адвокат Иван Либерман прокомментировал перпективы мобилизации лиц с инвалидностью ІІІ группы.

«Как свидетельствует практика, все, что временное или по согласию, очень быстро начинает быть обязательным, еще и под ответственность», ― говорит он.

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По его словам, мобилизация лиц с инвалидностью ІІІ группы возможна, поскольку до войны многие украинцы подделали себе удостоверение о ІІІ группе.

«Многие украинцы еще до войны подделали себе справки об инвалидности ІІІ группы. Чтобы получать социальные выплаты, льготы, ездить в санатории и т.д. Таким образом, многие здоровые люди, у которых нет инвалидности, сейчас будут временно по согласию, а затем и обязательно служить в армии», ― подчеркнул он.

Проходят ли срочную службу лица с инвалидностью

В Законе о воинской обязанности и военной службе От призыва на срочную военную службу в мирное время освобождаются граждане Украины, которые признаны лицами с инвалидностью или по состоянию здоровья непригодными к военной службе в мирное время.

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Пересечение границы мужчинами с инвалидностью

Мужчинам с инвалидностью любой группы разрешено пересекать границу Украины во время войны в соответствии с Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины. Также сопровождающие или опекуны лиц с инвалидностью I и II групп могут пересекать границу с ними.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Мобилизация Инвалиды Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Инвалидность Война России против Украины

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