В Минобороны рассказали, как Россия распространяет фейки о мобилизации в Украине

4 апреля, 18:14
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Анна Маляр (Фото:Скриншот/YouТube/Укринформ)

Анна Маляр (Фото:Скриншот/YouТube/Укринформ)

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, как оккупанты распространяют фейки о выдаче повесток в Украине, чтобы сорвать мобилизацию.

В Telegram она сообщила, что россияне и до полномасштабного вторжения, каждую весну и каждую осень проводили информационные кампании по теме повесток и призыва. Ранее, по ее слова, они пытались раскручивать истории, где повестку выписали инвалиду, умершему или ветерану Второй мировой.

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«Сейчас враг немного усложнил свою технологию и добавляет истории об удивительных местах вручения повесток и „волнах“ мобилизации. Цель очевидна. Дискредитировать и сорвать работу ТЦК СП (бывшие военкоматы)», — отмечает она.

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Манипулировать, по ее словам, оккупанты пытаются двумя вещами:

  • страх получения повестки;
  • формирование общественного осуждения работы ТЦК СП.

Маляр убеждена, что после широкомасштабного вторжения россиянам трудно на что-то или на кого повлиять, потому что «перепугать повестками после всего, что Украина прошла за этот год, — трудно».

Маляр также напомнила, что ТЦК выполняют на сегодняшний день стратегически важную для обороны государства задачу и там «работают живые люди и они могут ошибиться или даже совершить нарушения». В таких случаях замминистра призвала действовать правовым путем.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Минобороны Украины Мобилизация Повестки в армию Анна Маляр

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