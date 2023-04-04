В Минобороны рассказали, как Россия распространяет фейки о мобилизации в Украине 4 апреля, 18:14 Анна Маляр (Фото:Скриншот/YouТube/Укринформ)

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, как оккупанты распространяют фейки о выдаче повесток в Украине, чтобы сорвать мобилизацию.

В Telegram она сообщила, что россияне и до полномасштабного вторжения, каждую весну и каждую осень проводили информационные кампании по теме повесток и призыва. Ранее, по ее слова, они пытались раскручивать истории, где повестку выписали инвалиду, умершему или ветерану Второй мировой.

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«Сейчас враг немного усложнил свою технологию и добавляет истории об удивительных местах вручения повесток и „волнах“ мобилизации. Цель очевидна. Дискредитировать и сорвать работу ТЦК СП (бывшие военкоматы)», — отмечает она.

Манипулировать, по ее словам, оккупанты пытаются двумя вещами:

страх получения повестки;

формирование общественного осуждения работы ТЦК СП.

Маляр убеждена, что после широкомасштабного вторжения россиянам трудно на что-то или на кого повлиять, потому что «перепугать повестками после всего, что Украина прошла за этот год, — трудно».

Маляр также напомнила, что ТЦК выполняют на сегодняшний день стратегически важную для обороны государства задачу и там «работают живые люди и они могут ошибиться или даже совершить нарушения». В таких случаях замминистра призвала действовать правовым путем.