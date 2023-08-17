Маляр: Обновление данных в «военкоматах» не означает дальнейшую мобилизацию

17 августа, 18:19
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Анна Маляр (Фото:Military Media Center/Telegram)

Анна Маляр (Фото:Military Media Center/Telegram)

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что обновление данных в ТЦК не будет означать дальнейшую мобилизацию.

Во время презентации информационной кампании под названием «Обновляй данные в ТЦК» в Military Media Center Маляр сказала, что «основное, к чему мы призываем, — просто прийти в территориальные центры комплектования и обновить свои данные».

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«Это совершенно не означает, что человек будет после этого мобилизован или его „возьмут на карандаш“, потому что он уже туда пришел», — сказала она.

По ее словам, это процедура, которую каждый на учете должен пройти, потому что «мы все ответственные люди и каждый из нас должен понимать, что в стране война и каждый из нас должен по крайней мере выполнять свой долг».

Замминистра добавила, что обновление данных облегчит работу ТЦК и «снимет часть коррупционных рисков».

Маляр подчеркнула, что существует потребность во всех специальностях, но ключевая задача — обновить данные, чтобы государство должным образом эту информацию располагало.

Минобороны в четверг, 17 августа, запустило информационную кампанию Обновляй данные в ТЦК. В рамках кампании известные защитники Украины честно рассказывают о том, что они тоже боятся, но преодолевают свои страхи.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Мобилизация Призыв Военкоматы Анна Маляр ТЦК

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