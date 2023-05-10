Общая мобилизация. В Украине планируют призвать еще одну категорию мужчин во время военного положения 10 мая, 14:17 Мобилизация — в Украине планируют призвать еще одну категорию мужчин во время военного положения (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

В Украине общую мобилизацию и военное положение продлили до 18 августа 2023, все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы для защиты страны. Депутаты планируют увеличить количество мобилизационного резерва еще одной категорией мужчин.

Общая мобилизация во время военного положения в Украине предусматривает оперативное пополнение личного состава Сил обороны и мобилизация всех ресурсов для защиты страны. В Украине мобилизации подлежат военнообязанные и резервисты от 18 до 60 лет, однако Закон о воинской обязанности и военной подготовке предусматривает, что мужчины от 18 до 27 лет, не проходившие срочную службу, не могут быть мобилизованы во время военного положения.

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9281 , инициатором которого является Денис Шмигаль, и который предусматривает добавление еще одной категории мужчин к тем, кого можно мобилизовать в Украине.

Мобилизация ― кого сейчас призывают в Украине

Мобилизации подлежат мужчины от 18 до 60 лет, способные по состоянию здоровья исполнять обязанности по призыву. В первую очередь состоялась мобилизация всех мужчин, имеющих опыт службы, пригодных по состоянию здоровья и имеющих необходимые специальности или навыки, сообщил NV Роман Горбач, начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ.

«В соответствии с определенными потребностями для доукомплектования воинских частей, призывают все категории и военно-учетные специальности. В первую очередь, конечно, отбирается личный состав, уже имеющий опыт прохождения военной службы. Конечно, личный состав должен призываться пригодным по состоянию здоровья, соответственно здесь приоритет предоставляется младшим категориям военнообязанных. А в отношении специалистов… в Вооруженных силах возникают потребности в комплектовании разными специальностями», ― подчеркнул он.

Так, мобилизованные с опытом военной службы могут направляться непосредственно в боевые воинские части. Военнообязанные запаса, которые не проходили до этого военной службы, могут быть призваны только в учебные воинские части или в высшие учебные военные заведения для переподготовки. Роман Горбач подчеркнул, что обучение длится минимум месяц, а если более сложные специальности, то и на более долгий срок. Таким образом, мобилизованными по закону могут быть следующие категории мужчин:

военные ( в том числе контрактники), завершившие службу до 24 февраля 2022, однако не достигли предельного возраста пребывания на службе и пригодные по состоянию здоровья;

в том числе контрактники), завершившие службу до 24 февраля 2022, однако не достигли предельного возраста пребывания на службе и пригодные по состоянию здоровья; пригодные по состоянию здоровья мужчины от 28 до 60 лет, не имеющие опыта военной службы;

ограниченно пригодные во время военного положения мужчины с опытом службы и без опыта службы;

снятые и исключенные с военного учета до 24 февраля 2022 года ( владельцы «белого билета»), если они пригодны или ограниченно пригодны к службе во время военного положения по решению ВВК;

владельцы «белого билета»), если они пригодны или ограниченно пригодны к службе во время военного положения по решению ВВК; пригодные и ограниченно пригодные мужчины от 18 до 27 лет, согласившиеся на контрактную службу;

лица с инвалидностью, добровольно прошедшие ВВК и добровольно мобилизовавшиеся;

лица, имеющие право на отсрочку по семейным обстоятельствам согласно статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации – только по месту жительства и только добровольно.

При этом лица с инвалидностью могут нести службу только по месту жительства. Ограниченно пригодные по закону могут нести три вида службы:

в частях ( подразделениях) обеспечение;

подразделениях) обеспечение; в территориальных центрах комплектования;

учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Мужчины, которые исключены из военного учета из-за совершения тяжкого преступления, не могут быть вновь поставлены на учет и мобилизованы.

Какую категорию мужчин смогут призвать после изменения законодательства

Проект закона № 9281 предусматривает внесение изменений в статьи 15, 18, 18-1 и 37 Закона о воинской обязанности и военной службе, в которых предельный возраст пребывания на военном учете срочников уменьшается с 27 до 25 лет.

Таким образом, после вступления в действие изменений по проекту закона № 9281, призывать по общей мобилизации можно будет мужчин и мужчин от 25 до 27 лет, не проходивших срочную службу. То есть мобилизации будут подлежать военнообязанные мужчины пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья от 25 до 60 лет даже без опыта военной службы.

«Длительное пребывание граждан на военном учете призывников во время действия военного положения считается нецелесообразным, учитывая то, что значительная численность пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечена к военной службе по призыву во время мобилизации, особый период», ― подчеркнули авторы в пояснительной записке.

Авторы закона подчеркнули, что во время действия правового режима военного положения в Украине, необходимости в длительном пребывании граждан (до 27 лет) на военном учете призывников не имеет. Такие мужчины, если они не проходили военную службу, не могут быть мобилизованы во время военного времени.

Правительство считает, что мужчины пользуются отсрочкой от срочной службы, когда поступают в высшие учебные заведения, где обучение длится 4-6 лет. Таким образом, оно заканчивается в 24-26 лет, и в случае уменьшения предельного призывного возраста до 25 лет призывные комиссии будут иметь достаточно времени (1-3 года) на реализацию выполнения гражданами Украины воинского долга и призыва их на срочную военную службу.