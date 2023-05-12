Предусмотрено законом. Кто может вручать повестки во время мобилизации — толкование юриста 12 мая, 15:37 Общая мобилизация: кто может вручать повестки в Украине и определен ли законом состав групп (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В Украине в начале 2023 года начали действовать новые правила военного учета. В законодательстве предусмотрено, на кого возложены обязанности по уведомлению граждан.

Общая мобилизация и военное положение в Украине продлили до 18 августа 2023 года. Во время военного положения мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованными, если не имеют права на отсрочку по закону. В законодательстве до 2023 года было уточнено, кто выдает повестки во время призыва на срочную службу.

Видео дня

Юристка ОО Юридическая сотня Мария Звягинцева объяснила NV, кто может выдавать повестки военнообязанным и резервистам и предусмотрено ли, сколько людей это может делать после внесения изменений в законодательство.

Мобилизация 2023 ― кто вручает повестки в Украине

«Количество тех, кто вручает повестки, не определено ни одним нормативно-правовым актом. Повестка должна быть подписана руководителем ТЦК, или органа СБУ, СВР, исполкома поселкового или иного совета», ― сказала она.

Согласно постановлению от 30 декабря 2022 г. № 1487, известить о вызове призывника или военнообязанного в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, кроме собственно представителей ТЦК, могут:

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов – в случае получения распоряжения ТЦК;

руководители (председатели) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций также при наличии соответствующего распоряжения. К ним могут относиться и учебные заведения.

«Если повестку вручили студенту или преподавателю, речь идет об уточнении учетных данных или прохождении медицинского осмотра. Однако такие лица имеют право на отсрочку от мобилизации и могут быть призваны на военную службу только с их согласия», ― подчеркнула она.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сообщил , что граждане имеют право проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток.

Повестка – не значит 100% мобилизацию, в Украине повестки вручают для уточнения учетных данных, постановки на военный учет, если человек не стоит на нем.

Если человек не имеет права на отсрочку и не относится к категории тех, кого запрещено мобилизовать, после уточнения данных определяют степень пригодности к военной службе на военно-врачебной комиссии.