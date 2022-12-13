Мобилизация в Украине. Верховная Рада определила, как будут призывать осужденных во время войны 13 декабря, 16:00 Мобилизация в Украине — могут ли осужденные воевать во время войны (Фото:Pixabay.com)

По новому закону, центры комплектования (ТЦК) отвечают за освобожденных от наказания осужденных, мобилизуемых в ВСУ.

В Украине урегулировали ответственность за уволенных осужденных, которые хотят мобилизоваться и определили, кто имеет на это право.

Владимир Зеленский подписал законопроект №7494 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины об уточнении положений о возобновлении утраченных материалов уголовного производства, отмене меры пресечения для прохождения военной службы в условиях военного положения. С обновлениями закон определяет лиц, которые могут быть освобождены из-под стражи для прохождения военной службы во время мобилизации и ответственность ТЦК за их своевременное прибытие для мобилизации.

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Кто имеет право на мобилизацию вместо решения суда

В статье 616 Уголовного кодекса указано, что во время войны подозреваемый, обвиняемый, который во время досудебного расследования или судебного разбирательства содержится под стражей, может подать ходатайство об отмене этой меры пресечения для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации на особый период.

Право на это имеют подозреваемые во всех преступлениях, кроме подозреваемых в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины. Также нельзя подать прошение, если наказание будет производиться по следующим статьям:

115, 146−147, 152−156, 186, 187, 189, 255, 2551, 257, 258−262, 305−321, 330, 335−337, 401−414, 426−433, 436, 437−442 Уголовного Кодекса Украины. Среди них насилие, развращение несовершеннолетних, организованная преступность, пропаганда войны, государственная измена.

За явку в военкомат (ТЦК) осужденных лиц, которым отменили наказание в связи со службой в армии, отвечает начальник ТЦК и прокурор.

Изменения в статью 616 Уголовного процессуального кодекса определяют, что подозреваемый, обвиняемый, в отношении которого отменена мера пресечения в виде содержания под стражей (в связи с призывом по мобилизации), должен безотлагательно, не позднее 48 часов, явиться в соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации.

Ответственность за неявку в ТЦК

В случае неявки такого лица в указанный срок (48 часов) соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки по месту регистрации, а также в случае получения таким лицом отказа территориального центра комплектования и социальной поддержки в прохождении военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период территориальный центр комплектования и социальной поддержки безотлагательно, но не позднее 24 часов, сообщает о таких обстоятельствах прокурора.

Прокурор, безотлагательно, но не позднее 24 часов, подает ходатайство об избрании в отношении лица, указанного в этой части, меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как ранее сообщал НВ , по проекту закона 82 43 планировали расширить право на просьбу заменить решение суда мобилизацией на большее количество подозреваемых. Однако после первого рассмотрения законопроект был снят с рассмотрения в Верховной Раде.