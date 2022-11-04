Третья волна мобилизации в Украине. Кто имеет право выдавать повестку во время войны 4 ноября, 16:07 Общая мобилизация в Украине (Фото:служба по связям с общественностью 406-й ОАБр им. генерал-хорунжего Алексея Алмазова)

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Рассказываем, кто и при каких условиях может выдавать повестки в Украине.

Призыв граждан на военную службу во время мобилизации по Закону Украины О мобилизационной подготовки и мобилизации от 21 октября 1993 № 3543-XII призыв могут осуществлять территориальные центры комплектации и социальной поддержки и командиры воинских частей.

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ТЦК осуществляют выдачу повесток с участием органов местного самоуправления и привлечением предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, физических лиц-предпринимателей.

Законодательством не установлены места, где вручается повестка, поэтому она может быть вручена указанными органами по процедуре где угодно.

Кто может вручать повестку в Украине во время войны

В Порядке о проведении призыва указано, кто имеет право выдавать повестки.

Уведомление о явке граждан на приписку производится по распоряжениям районного (городского) военного комиссара по форме согласно приложению 4.

Сроки явки к призывным участкам для прохождения приписки устанавливаются районными (городскими) военными комиссариатами в повестках по форме в приложении 5.

Вручение повесток производят:

соответствующие органы местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности;

владельцы домов;

непосредственно должностные лица районного (городского) военного комиссариата.

Полиция может присутствовать, однако их нет в списке лиц, которые могут законно издавать повестки. Поэтому такую выдачу повестки можно зафиксировать и оспорить.

Требования к повестке

В повестке к вручению уже должна быть указана фамилия, имя и отчество, адрес проживания, реквизиты распоряжения и адрес территориального центра комплектования, куда нужно прибыть человеку, которому она выдается.

Также, в повестке указывается вид повестки и перечень документов, которые нужно иметь с собой.

Повестка должна быть заполнена и подписана начальником территориального центра комплектования и социальной поддержки для вручения лицу. Повестку вручают лично под подпись, документ с подписью лица сохраняется, на руках у него остается только повестка.

Какие виды повесток в Украине

Повестка для уточнения учетных данных. Мужчину вызывают, чтобы обновить информацию о призывниках. Именно в это время предоставляются документы, которые дают основания для увольнения или отсрочки от призыва.

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. Она выдается после повестки об уточнении данных. Ее цель – выяснить состояние здоровья и пригодность гражданина для службы. К ней прилагается карточка исследования и медицинского осмотра, где после медосмотра будет указана степень годности.

Повестка о призыве на срочную военную службу. В этом документе указан срок, в который нужно явиться к призывному участку. Также есть список вещей, которые должен иметь гражданин. Сейчас эти повестки не раздаются.

Мобилизационное распоряжение ― уведомление, которое выдается лицам, не имеющим оснований для увольнения или отсрочки, а также пригодным по решению ВВК. Она обязывает прибыть в сборный пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.