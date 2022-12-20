Во время всеобщей мобилизации. Как и кто вручает повестку и когда она может быть недействительной 20 декабря, 11:12 Повестка в военкомат (Фото:Украинская правда)

В Украине с 24 февраля идет мобилизация. Все мужчины от 18 до 60 лет могут получить повестку. Рассказываем, каков порядок вручения повестки и когда она считается недействительной.

Основные моменты вручения повесток и мобилизации регулируются Законом Украины О воинской обязанности и военной службе. Во время мобилизации призыва подлежат все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие отсрочки или не исключенные из военного учета, способные нести службу и отвечающие требованиям по состоянию здоровья.

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Организация подготовки и проведения мобилизации осуществляется городскими (районными) государственными администрациями (исполнительными органами городских советов) во взаимодействии с соответствующими районными (городскими) территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в соответствии с мобилизационными планами, полученными от высшего командования.

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбань объяснил НВ, что в первую очередь мобилизуют военнообязанных с опытом несения службы и специалистов специальностей, наиболее необходимых для доукомплектования подразделений. Военнообязанные без опыта проходят обучение прежде, чем быть направленными на фронт.

Виды повесток во время общей мобилизации

Повестка для уточнения учетных данных

Данный вид повестки вручается призывнику для внесения сведений в базу о личности призывника на данный момент – состояние здоровья, семейное положение, наличие отсрочки. После предоставления военнообязанным данных могут быть обнаружены основания для освобождения от службы или отсрочки ― если есть дети, муж или жена военнослужащие, или есть болезнь с которой нельзя проходить службу.

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК)

Повестка, обязывающая призывника пройти медицинское обследование, обычно выдается сразу после прихода за повесткой для уточнения данных, если у военнообязанного нет оснований для отсрочки. К повестке прилагается карточка исследования и медицинского осмотра военнообязанного, в которой указывается, о годности или непригодности призывника к срочной службе. Лицу объясняют, какие исследования необходимо сделать до начала ВЛК.

Мобилизационное распоряжение

Такой вид повестки вручается военнообязанным лицам, прошедшим медицинскую комиссию и признанных пригодными к несению военной службы. В мобилизационном распоряжении указывается куда и когда явиться для отбытия дл в/ч или обучения и что иметь с собой.

Порядок вручения повесток

По пункту 56 Положения О подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту оповещения граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытие на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Конкретные сроки явки к призывным участкам устанавливаются отдельно ТЦК и указываются в повестках. Военнообязанный явиться в указанное время по адресу ТЦК

Кто может вручать повестки

Вручение повесток производится только лично определенными категориями служащих:

непосредственно должностными лицами районного (городского) ТЦК и СП;

органами местного самоуправления;

руководителями предприятий, учреждений, организаций;

ректорами, руководителями учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности;

владельцами домов.

«Повестка, в частности, может быть вручена лично, через главу ОСМД, управляющего дома и через работодателя, – рассказывает юрист Адвокатского Бюро Цыпин и партнеры Екатерина Давидюк. – Что касается поступления повестки военнообязанному почтой, то следует отметить, что такого способа, как вручение повесток через средства почтовой связи, не предусмотрено указанным выше положением, а следовательно, она считается такой, которая не была должным образом вручена призывнику».

В публичных местах повестки могут выдавать глава ТЦК и уполномоченные сотрудники, работники местных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления с соответствующими уполномоченными документами.

На момент вручения повестки она должна быть полностью заполнена. Когда повестку заполняют при военнообязанном, это можно обжаловать за исключением, когда ее вручал лично начальник ТЦК.

Что должно быть указано в повестке

Фамилия, имя и отчество, военнообязанное;

Дата рождения;

Адрес военнообязанного;

Место работы;

Вид повестки;

Дата, время и адрес места, куда нужно явиться;

Уточнение относительно документов или вещей, которые следует иметь с собой;

Название органа, печать, подпись, фамилия, имя и отчество руководителя комплектующего центра.

Ответственность за уклонение от призыва

административная ответственность предусмотрена статьей 210 КУоАП - нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, нарушение которой влечет наложение штрафа от 510 грн до 850 грн;

уголовная ответственность предусмотрена статьей 335 Уголовного кодекса Украины - уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, нарушение которой карается ограничением свободы сроком до трех лет.