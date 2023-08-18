Мобилизация продлена. Кто должен явиться в ТЦК без повестки и стать на воинский учет до начала осени

18 августа, 13:58
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Мобилизация в августе: кто из мужчин должен идти в ТЦК без повестки и какие сроки становления на воинский учет (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Мобилизация в августе: кто из мужчин должен идти в ТЦК без повестки и какие сроки становления на воинский учет (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки отмечают, что две категории мужчин не становятся на воинский учет, а также мало кто сам приходит обновлять учетные данные в ТЦК. Рассказываем, кто должен появиться в ТЦК без повестки и кто становится на воинский учет.

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В Украине военное положение и всеобщая мобилизация продлены до 15 ноября 2023 года. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы для защиты страны.

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Военный учет является составляющей содержания мобилизационной подготовки государства. Он заключается в целенаправленной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций в сборе, анализе и хранении информации о мобилизационных ресурсах по военно-учетным признакам.

Военный учет в Украине предусмотрен для призывников, военнообязанных и резервистов. На воинский учет не становятся лица, постоянно проживающие за границей.

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Военные отмечают, что многие мужчины до сих пор не стали на воинский учет по месту жительства или не появлялись после того, как стали на учет призывников в 17 лет.

Какие виды воинского учета и где он ведется

До конца 2022 года в Украине действовали старые правила воинского учета. С 5 января 2023 года действует Положение КМУ № 1487, которым утвержден Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. В Украине воинский учет ведется по месту жительства — в ТЦК, по месту работы и учебы или в украинских дипломатических учреждениях — если человек временно живет за пределами Украины. В селах, поселках, городках, где нет ТЦК, воинский учет ведут местные органы самоуправления.

Ведется воинский учет на основании паспорта гражданина Украины и таких военно-учетных документов:

  • для призывников — удостоверение о приписке к призывному участку;
  • для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение военнообязанного;
  • для резервистов — военный билет.
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Кто должен явиться в ТЦК без повестки и встать на учет

Как сообщил представитель областного Полтавского ТЦК Роман Истомин, мужчины, в частности ВПЛ, после изменения места жительства не становятся на воинский учет в ТЦК и не сообщают учетные данные. Или украинцы, которые переехали из другого города и не стали на воинский учет по месту жительства.

Как рассказала Общественному пресс-секретарь Черкасского ТЦК Алина Кривошея, повестки об уточнении данных будут выдаваться двум категориям мужчин.

«Это для людей, которые по тем или иным причинам не явились в территориальные центры комплектования, чтобы уточнить данные — возможно изменилось семейное положение, количество детей, место жительства. Также это касается внутренне перемещенных лиц», — объясняет она.

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По пункту 21 Порядка, на воинский учет в Украине становятся:

  • призывники в возрасте от 16 лет (в год достижения 17-летнего возраста) и пребывают до 27 лет;
  • военнообязанные и резервисты, пока не достигли предельного возраста пребывания в запасе;
  • женщины по собственному желанию, если имеют специальность и/или профессию, родственную с соответствующей военно-учетной специальностью, перечень которых утвержден Минобороны, женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность.
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Таким образом, воинский учет для женщин пока остается добровольным, а мужчинам на воинский учет необходимо становиться с 16 лет (в год достижения 17-летия) и по достижении 27 лет или после увольнения в запас. Предельный возраст пребывания на воинском учете в Украине — 60 лет.

Для постановки на воинский учет не нужна повестка — для этого мужчина сам должен явиться в ТЦК по месту жительства.

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Военный учет — когда мужчинам идти в ТЦК без повестки

Порядок предусматривает, что призывники, военнообязанные и резервисты в случае изменения адреса их места жительства или других персональных данных обязаны лично в семидневный срок сообщить о таких изменениях соответствующим органам, где они состоят на воинском учете.

После смены места жительства мужчины в течение семи дней должны явиться в ТЦК по месту жительства для постановки на воинский учет.

За нарушение воинского учета предусматривается административная и уголовная ответственность по статьям 210 и 210−1 КУоАП и статье 337 Уголовного кодекса.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Мобилизация Повестка Воинский учет Война России против Украины территориальные центры комплектования ТЦК

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