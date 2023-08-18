Мобилизация продлена. Кто должен явиться в ТЦК без повестки и стать на воинский учет до начала осени 18 августа, 13:58 Мобилизация в августе: кто из мужчин должен идти в ТЦК без повестки и какие сроки становления на воинский учет (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки отмечают, что две категории мужчин не становятся на воинский учет, а также мало кто сам приходит обновлять учетные данные в ТЦК. Рассказываем, кто должен появиться в ТЦК без повестки и кто становится на воинский учет.

В Украине военное положение и всеобщая мобилизация продлены до 15 ноября 2023 года. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы для защиты страны.

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Военный учет является составляющей содержания мобилизационной подготовки государства. Он заключается в целенаправленной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций в сборе, анализе и хранении информации о мобилизационных ресурсах по военно-учетным признакам.

Военный учет в Украине предусмотрен для призывников, военнообязанных и резервистов. На воинский учет не становятся лица, постоянно проживающие за границей.

Военные отмечают, что многие мужчины до сих пор не стали на воинский учет по месту жительства или не появлялись после того, как стали на учет призывников в 17 лет.

Какие виды воинского учета и где он ведется

До конца 2022 года в Украине действовали старые правила воинского учета. С 5 января 2023 года действует Положение КМУ № 1487, которым утвержден Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. В Украине воинский учет ведется по месту жительства — в ТЦК, по месту работы и учебы или в украинских дипломатических учреждениях — если человек временно живет за пределами Украины. В селах, поселках, городках, где нет ТЦК, воинский учет ведут местные органы самоуправления.

Ведется воинский учет на основании паспорта гражданина Украины и таких военно-учетных документов:

для призывников — удостоверение о приписке к призывному участку;

для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

для резервистов — военный билет.

Кто должен явиться в ТЦК без повестки и встать на учет

Как сообщил представитель областного Полтавского ТЦК Роман Истомин, мужчины, в частности ВПЛ, после изменения места жительства не становятся на воинский учет в ТЦК и не сообщают учетные данные. Или украинцы, которые переехали из другого города и не стали на воинский учет по месту жительства.

Как рассказала Общественному пресс-секретарь Черкасского ТЦК Алина Кривошея, повестки об уточнении данных будут выдаваться двум категориям мужчин.

«Это для людей, которые по тем или иным причинам не явились в территориальные центры комплектования, чтобы уточнить данные — возможно изменилось семейное положение, количество детей, место жительства. Также это касается внутренне перемещенных лиц», — объясняет она.

По пункту 21 Порядка, на воинский учет в Украине становятся:

призывники в возрасте от 16 лет (в год достижения 17-летнего возраста) и пребывают до 27 лет;

военнообязанные и резервисты, пока не достигли предельного возраста пребывания в запасе;

женщины по собственному желанию, если имеют специальность и/или профессию, родственную с соответствующей военно-учетной специальностью, перечень которых утвержден Минобороны, женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность.

Таким образом, воинский учет для женщин пока остается добровольным, а мужчинам на воинский учет необходимо становиться с 16 лет (в год достижения 17-летия) и по достижении 27 лет или после увольнения в запас. Предельный возраст пребывания на воинском учете в Украине — 60 лет.

Для постановки на воинский учет не нужна повестка — для этого мужчина сам должен явиться в ТЦК по месту жительства.

Военный учет — когда мужчинам идти в ТЦК без повестки

Порядок предусматривает, что призывники, военнообязанные и резервисты в случае изменения адреса их места жительства или других персональных данных обязаны лично в семидневный срок сообщить о таких изменениях соответствующим органам, где они состоят на воинском учете.

После смены места жительства мужчины в течение семи дней должны явиться в ТЦК по месту жительства для постановки на воинский учет.

За нарушение воинского учета предусматривается административная и уголовная ответственность по статьям 210 и 210−1 КУоАП и статье 337 Уголовного кодекса.