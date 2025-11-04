Контракт со сроком службы для мобилизованных: что собираются предложить украинским военным в Минобороны

3 ноября министр обороны Денис Шмыгаль объявил, что его ведомство начало готовить новые типы контрактов для военных, в которых будет указываться срок службы , и соответствующие изменения в законодательство. NV рассказывает, что уже известно о предстоящем нововведении.

О чем объявил Шмыгаль

Главное новшество контрактов, о которых объявил Шмыгаль — указанный в них фиксированный срок службы, который может составлять один, два, три, четыре, пять или более лет. Те, кто отслужат по контракту со сроком действия от двух лет, будут иметь право на отсрочку от мобилизации на один год.

Также в случае подписания этих контрактов в Минобороны обещают дополнительное ежемесячное вознаграждение за участие в операциях, ежегодные финансовые бонусы и возможность выбрать воинскую часть и должность в пределах определенного перечня.

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что после принятия законодательных изменений контракты смогут подписать все защитники и защитницы. И те, кто уже является частью войска, и те, кто будет приобщаться к нему в будущем.

«Мы отвечаем на ключевой запрос военных, их семей и общества. Новые контракты — это о справедливости и предсказуемости. Благодарны всем защитникам и защитницам, которые борются ради Украины и будущего», — сказал Шмыгаль, комментируя анонсированное им нововведение.

Министр пообещал объявить дополнительные детали в ближайшее время, отметив, что сейчас идет работа Правительства, Министерства финансов и партнеров «для согласования нормативной базы и финансовых вопросов».

Он также опубликовал инфографику о будущих контрактах.

Фото: Денис Шмигаль via Telegram

Кто инициировал введение контрактов для мобилизованных со сроками службы

В начале февраля заместитель руководителя Офиса Президента полковник Павел Палиса заявлял в эфире телемарафона Єдині новини об обсуждении возможности подписания мобилизованными контрактов с четкими сроками службы.



«Это первый этап из большей программы, где речь пойдет о возможности подписания уже мобилизованными гражданами контрактов с четкими сроками и тоже соответствующими финансовыми требованиями. Речь идет о том, чтобы планово отказаться от мобилизации», — заявил Палиса, комментируя проект годового контракта для украинцев в возрасте 18−24 года.

19 февраля Палиса упомянул о контрактах для мобилизованных в интервью ТСН. Он отметил, что над контрактами работал Департамент кадровой политики, а затем решением Ставки главнокомандующего сформировали рабочую группу из представителей Офиса президента, Главного управления персоналом Вооруженных сил и Департамента кадровой политики Министерства обороны, а также Офиса поддержки изменений при Минобороны.

Он отметил, что члены рабочей группы сделали много работы в сжатые сроки, подчеркнув, что составление самого контракта — это даже не половина того, что необходимо сделать, поскольку нужно также изменить нормативно-правовую базу.

Заместитель главы Офиса президента объяснил, что для введения такого контракта необходимо на всех уровнях изменить законодательство.

Отвечая на вопрос о сроках, которые необходимы для введения контрактов для всех украинских военных, Палиса заявил: «Я надеюсь, что сможем сделать это в ближайшее время».

Он подтвердил, что это должно произойти в течение этого года. В то же время, заместитель главы ОП отказался делать прогнозы о том, как быстро все украинские военные смогут подписать новые контракты.

Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук заявил в эфире Radio NV, что Палиса был инициатором введения новых контрактов, и намерения ввести контракты для мобилизованных — «результат того, что [контракт] 18−24 все-таки имеет свои определенные преимущества и успехи».