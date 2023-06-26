Всеобщая мобилизация. Кого сейчас призывают принудительно и будут ли служить не готовые мужчины без опыта 26 июня, 12:41 Мобилизация в Украине: кого призывают принудительно с 1 июля и будут ли изменения (Фото:Отдел связей с общественностью Командования Объединенных Сил ВС Украины)

В Украине военное положение и всеобщая мобилизация продолжается с 24 февраля 2022 года. Первыми мобилизовались люди с военным опытом. Однако сейчас Украину защищают мужчины и женщины, которые могут не иметь предыдущего военного опыта.

Общая мобилизация и военное положение продлены в Украине до 18 августа 2023 года. Во время военного положения военнообязанными считаются мужчины от 18 до 60 лет, однако женщины могут пойти служить добровольно.

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Повестки в Украине раздают во всех публичных местах, после их получения необходимо явиться в указанное время и место. Уклонение от мобилизации может грозить наказанием от штрафа до заключения согласно законам.

С начала вторжения России в Украину территориальные центры комплектования проводят принудительную мобилизацию среди всех мужчин.

Мобилизация — кого призывают в Украине с 1 июля

Начальник Харьковского областного ТЦК Владимир Арап в начале июня сообщал, что в первую очередь призываются мужчины, владеющие иностранными языками для обучения на работе с техникой стран НАТО.

Однако, он сообщил ArmyInform, что обязанность защищать Украину предусмотрена Конституцией и работники ТЦК принудительно мобилизуют всех мужчин, независимо от их желания. Обращают внимание на дефицитные специальности — танкисты, артиллеристы, а также на хотя бы наличие срочной службы. По его словам, сейчас изменился принцип распределения только что мобилизованных по частям и определения специальности — теперь это делают уже после отправки в учебные центры.

«В рамках всеобщей мобилизации мы обязаны осуществлять мероприятия по призыву граждан Украины, за исключением отдельных случаев, независимо от их желания. Ты гражданин Украины и должен сделать все, что зависит от тебя для защиты ее независимости и суверенитета! На сегодня все военнообязанные призываются только через учебные центры, где они проходят подготовку. Распределение по подразделениям осуществляется непосредственно там. Кстати, сейчас это касается и бригад ТрО. В них уже созданы свои учебные центры, и сначала мобилизованных мы отправляем туда», — подчеркнул военный.

Кроме того, как подчеркнул NV полковник Роман Горбач, начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, предпочтение отдается пригодным по состоянию здоровья и специалистам, необходимым на фронте.

«Конечно, личный состав должен призываться пригодным по состоянию здоровья, соответственно, здесь приоритет отдается младшим категориям военнообязанных. А что касается специалистов… в Вооруженных силах возникают потребности в комплектовании различными специальностями», — сообщил Владимир Арап.

Таким образом, в Украине мобилизуют следующие категории мужчин:

годных и ограниченно годных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет, если они имеют или не имеют военного опыта;

годных и ограниченно годных мужчин от 18 до 27 лет, если они уже проходили срочную службу и проходят военную службу в запасе или резерве;

призывники от 18 до 27 лет, которые не проходили срочную службу — на контракт с ВСУ;

снятые и исключенные с воинского учета мужчины, признанные годными или ограниченно годными во время военного положения, если они не воспользовались правом на отсрочку или если они не осуждены за тяжкое преступление.

«Человек проходит ВВК при госпиталях — то есть это высшие по рангу комиссии, чтобы определить степень его пригодности. Если решение врачей по этому конкретному человеку меняется, мы ставим его или его на учет и призываем», — пояснил начальник ТЦК процесс мобилизации исключенных с учета.

Мобилизация — как распределяются военные специальности

Военные специальности назначаются в учебных частях, а для офицеров запаса возможны курсы повышения квалификации.

«В учебных центрах с каждым общаются представители отделов морально-психологического обеспечения, осуществляется тестирование. Таким образом через морально-деловые качества определяется, подходит ли человек на определенную должность или нет. В то же время, если человек закончил военную кафедру, но в армии не служил, мы можем отправить его на курсы повышения квалификации в учебные центры», — пояснил полковник ВСУ.

Офицеров запаса, военная специальность которых сейчас не нужна могут направить на обучение для переквалификации.

Мобилизация женщин, лиц с инвалидностью и отсрочкой

Законом предусмотрено, что женщин без опыта военной службы мобилизовать можно только на добровольных началах.

В Украине предусмотрено, что воинский учет возможен с 2026 года для всех женщин медицинских специальностей. Сейчас мобилизоваться могут женщины родственных или дефицитных специальностей, военные предлагают подписывать контракт и проходить обучение желающим.

Кроме того, возможна мобилизация лиц с инвалидностью и с отсрочкой — по закону во время военного положения это можно делать только добровольно. Для этого мужчины сами по собственному желанию проходят ВВК и подписывают мобилизационное распоряжение.

Таких мужчин с инвалидностью и с отсрочкой по семейным обстоятельствам можно мобилизовать для военной службы только по месту жительства.