По новому закону. Когда работодатель может увольнять мобилизованных сотрудников во время войны

19 декабря, 07:07
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Мобилизация в Украине — когда военных могут уволить с работы (Фото:Pixabay.com)

Мобилизация в Украине — когда военных могут уволить с работы (Фото:Pixabay.com)

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Верховная Рада приняла и Председатель Верховной Рады уже подписал Закон № 8271 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законодательные акты Украины об особенностях несения военной службы в условиях военного положения или в боевой обстановке.

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Изменения закона предусматривают, что за мобилизованными в армию лицами, которые будут признаны виновными в дезертирстве или неисполнении приказа начальников во время особого периода, не будет сохраняться рабочее место в компании, где лицо работало до мобилизации. За соответствующее решение проголосовали 290 народных депутатов .

Кого из мобилизованных можно увольнять во время войны

Изменения в статью 119 Кодекса законов о труде предусматривают, что гарантии мобилизованным, предусмотренные частями второй и третьей этой же статьи, не распространяются на лиц, признанных виновными в совершении уголовных правонарушений против установленного порядка несения военной службы (военных уголовных правонарушений) во время особого периода и приговор в отношении которых вступил в законную силу.

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В статье 119 указаны следующие лица:

  • призванные на срочную военную службу;
  • военную службу по призыву лиц офицерского состава;
  • военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период;
  • военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период или принятыми на военную службу по контракту;
  • те, кто продлил службу путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения;
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Они сохраняют рабочее место в течение всего срока мобилизации.

Таким работникам осуществляется выплата денежного довольствия за счет средств Государственного бюджета Украины в соответствии с Законом Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

Правонарушения против порядка несения военной службы

Раздел 19 Уголовного кодекса Украины перечисляет виды уголовных правонарушений против установленного порядка несения военной службы:

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  • неповиновение;
  • неисполнение приказа;
  • сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных обязанностей;
  • угроза или насилие в отношении начальника;
  • нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности;
  • самовольное оставление воинской части или места службы;
  • дезертирство;
  • уклонение от военной службы путем самоувечья или иным способом;
  • похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или иного военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением;
  • умышленное уничтожение или повреждение военного имущества;
  • неосторожное уничтожение или повреждение военного имущества;
  • потеря военного имущества и другие.
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Теги:   Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Увольнение Работа Война России против Украины

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