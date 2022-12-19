По новому закону. Когда работодатель может увольнять мобилизованных сотрудников во время войны 19 декабря, 07:07 Мобилизация в Украине — когда военных могут уволить с работы (Фото:Pixabay.com)

Верховная Рада приняла и Председатель Верховной Рады уже подписал Закон № 8271 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законодательные акты Украины об особенностях несения военной службы в условиях военного положения или в боевой обстановке.

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Изменения закона предусматривают, что за мобилизованными в армию лицами, которые будут признаны виновными в дезертирстве или неисполнении приказа начальников во время особого периода, не будет сохраняться рабочее место в компании, где лицо работало до мобилизации. За соответствующее решение проголосовали 290 народных депутатов .

Кого из мобилизованных можно увольнять во время войны

Изменения в статью 119 Кодекса законов о труде предусматривают, что гарантии мобилизованным, предусмотренные частями второй и третьей этой же статьи, не распространяются на лиц, признанных виновными в совершении уголовных правонарушений против установленного порядка несения военной службы (военных уголовных правонарушений) во время особого периода и приговор в отношении которых вступил в законную силу.

В статье 119 указаны следующие лица:

призванные на срочную военную службу;

военную службу по призыву лиц офицерского состава;

военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период;

военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период или принятыми на военную службу по контракту;

те, кто продлил службу путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения;

Они сохраняют рабочее место в течение всего срока мобилизации.

Таким работникам осуществляется выплата денежного довольствия за счет средств Государственного бюджета Украины в соответствии с Законом Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

Правонарушения против порядка несения военной службы

Раздел 19 Уголовного кодекса Украины перечисляет виды уголовных правонарушений против установленного порядка несения военной службы:

неповиновение;

неисполнение приказа;

сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных обязанностей;

угроза или насилие в отношении начальника;

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности;

самовольное оставление воинской части или места службы;

дезертирство;

уклонение от военной службы путем самоувечья или иным способом;

похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или иного военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением;

умышленное уничтожение или повреждение военного имущества;

неосторожное уничтожение или повреждение военного имущества;

потеря военного имущества и другие.