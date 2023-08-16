Военное положение. Сколько продлится мобилизация, кого призывают и кто будет служить дома с осени 2023 года 16 августа, 19:21 Мобилизация в Украине — когда закончится в Украине и кого призывают с осени 2023 года (Фото:REUTERS/Rfe/Rl/Serhii Nuzhnenko)

В Украине военное положение и всеобщая мобилизация действуют с 24 февраля 2022 года. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованными для защиты страны. Мобилизации подлежат все мужчины, признанные годными к службе военно-врачебной комиссией и не имеющие при этом права на отсрочку.

Общая мобилизация и военное положение в Украине действуют до 18 августа 2023 года. В Украине Верховная Рада поддержала законы № 9533 и № 9532 о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в Украине на 90 дней.

Видео дня

Во время военного положения и всеобщей мобилизации уполномоченные представители ТЦК и лица, указанные в законе, могут вручать повестки всем мужчинам от 18 до 60 лет. Повестки могут вручать на улице, адресно или на работе, если они соответственно выдаются согласно закону.

Такую повестку нельзя обжаловать в суде — необходимо явиться в указанное время по указанному адресу территориальных центров комплектования и социальной поддержки для уточнения данных или прохождения ВВК.

Сколько продлится мобилизация в Украине

Россия с 2014 года оккупировала АР Крым и часть Донецкой и Луганской областей, а 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение в Украину. С этого времени в стране действует всеобщая мобилизация и военное положение. По законодательству, они могут объявляться не более, чем на 90 дней, однако затем их срок действия можно продлить еще на 90 дней.

Военное положение и всеобщая мобилизация были продлены до 18 августа 2023 года, однако теперь Верховная Рада утвердила их продление до 15 ноября. Таким образом, ограничения военного положения на выезд мужчин за границу, комендантский час и другие, а также вручение повесток и мобилизация продлятся до середины ноября.

Кому вручают повестки и призывают с осени

Как сообщила пресс-секретарь Черкасского ТЦК Алина Кривошея, повестки об уточнении данных будут выдаваться двум категориям мужчин на улицах, адресно и на работе.

«Это для людей, которые по тем или иным причинам не явились в территориальные центры комплектования, чтобы уточнить данные — возможно изменилось семейное положение, количество детей, место жительства. Также это касается внутренне перемещенных лиц», — объясняет она.

Однако это не означает, что после вручения повестки их сразу мобилизуют и отправят на фронт. Мобилизовать в Украине мужчин можно после того, как ВВК определит их пригодными к военной службе.

После уточнения данных таких мужчин будут отправлять на ВВК, если у них нет оснований для отсрочки.

«Это случай, когда вызывают для прохождения медкомиссии — для того чтобы определить степень пригодности к военной службе», — пояснила пресс-секретарь ТЦК.

Мобилизовать в Украине могут таких мужчин:

годных и ограниченно годных по решению ВВК в возрасте от 27 до 60 лет;

годных и ограниченно годных по решению ВВК в возрасте от 18 до 27 лет, если они прошли срочную службу, закончили военную кафедру или высшее военное учебное заведение;

исключенных и снятых с воинского учета мужчин от 18 до 60 лет, если они не имеют отсрочки и не совершили тяжкое преступление;

годных и ограниченно годных по решению ВВК от 18 до 60 лет — на контракт добровольно;

Кого можно мобилизовать для службы по месту жительства

Законом предусмотрено, что девять категорий военнообязанных могут проходить службу по месту жительства после мобилизации. К ним относятся:

1) женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

2) имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать;

3) женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

4) женщины и мужчины, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

5) занятых постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

6) женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями, предусмотренными в законе, которые подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которому не установлена инвалидность;

7) опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

8) женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

9) усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

Закон Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации предусматривает, что эти категории военнообязанных в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия и только по месту жительства.