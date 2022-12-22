Мобилизация в Украине. Когда могут призвать забронированного предприятием работника 22 декабря, 13:33 Общая мобилизация — когда возможен призыв забронированных работников (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Осенью 2022 года в Украине изменили правила бронирования работников во время мобилизации. Однако есть случаи, когда могут мобилизовать забронированных работников.

В декабре вступил в действие Закон 2732-IX, который регулирует организацию процесса бронирования и дает объяснения по представлению списка военнообязанных Кабинета Министров. Определенные отрасли экономики, в которой работники могут получить бронирование от мобилизации.

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Однако Постановление о некоторых вопросах бронирования военнообязанных в условиях правового режима военного положения регулирует как и сроки продления отсрочки через бронирование, так и возможность отмены бронирования военнообязанных.

Бронирование военнообязанных ― кто получает отсрочку

Предусматривается бронирование работников, осуществляемых руководством, согласно Закону о мобилизационной подготовке, работающих в следующих местах:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи ( заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач ( заказов);

заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач заказов); на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

Когда бронирование от мобилизации не рассматривается

Некоторые предложения органов государственной власти, других государственных органов по бронированию военнообязанных могут не рассматриваться Министерством экономики. Случаи, когда такое возможно, указаны в Постановлении и приложениях:

отсутствие согласования предложений Министерством обороны;

несоответствие представленных Предложений форме, определенной приложением 1 к Постановлению;

отсутствие данных в соответствующих графах предложений.

Отмена бронирования от мобилизации

Бронирование военнообязанных возможно в четырех случаях, определенных Постановлением о некоторых вопросах бронирования военнообязанных в условиях правового режима военного положения.

При наличии одного из трех последних оснований аннулирования отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации и военное время осуществляется путем принятия в однодневный срок решения Министерства экономики на основании обоснованного представления органа государственной власти, другого государственного органа и отправки его копии Министерству обороны, а также указанным органам.

Отсрочка отменяется в случаях, определенных пунктом 4 Постановления.

истечение срока ее действия;

завершение выполнения или отмена задачи предприятию, учреждению, организации по удовлетворению потребностей Вооруженных сил, других военных формирований, населения;

ликвидации органа гос власти, другого государственного органа, компании, учреждения, организации;

увольнение военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, предприятия, учреждения, организации.