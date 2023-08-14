Во время военного положения. Когда принудительная доставка в ТЦК мужчин незаконна и что предусмотрено законом 14 августа, 18:48 Мобилизация в Украине: когда мужчин можно принудительно доставлять в ТЦК во время военного положения (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Законом предусмотрены случаи, когда Национальная полиция имею право на улице задерживать мужчин и принудительно доставлять их в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

В Украине за уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность, однако она наступает после получения мобилизационного распоряжения. Наказание ждет тех мужчин, которые нарушают правила воинского учета и отказываются прийти в ТЦК по повестке об уточнении данных и для прохождения военно-врачебной комиссии.

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Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный Постановлением № 1487, предусматривает, что полиция осуществляет досудебное расследование по статьям 335−337 Уголовного кодекса Украины и доставляет мужчин в ТЦК по просьбе ТЦК в случае нарушения по статьям 210, 210−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях

Когда полиция задерживает и доставляет мужчин в ТЦК принудительно

Также, по части 3 статьи 38 Закона Украины о воинской обязанности Органы Национальной полиции Украины в установленном законом порядке обязаны по обращению ТЦК, ЦУ или региональных органов СБУ доставить в такие ТЦК, ЦУ или региональные органы СБУ лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210−1 КУАП.

Статья 337 Уголовного Кодекса Украины означает уголовную ответственность за уклонение от воинского учета или учебных (специальных) сборов.

В случае нарушения правил учета начальник ТЦК делает предупреждение военнообязанному, и может наложить штраф. Однако статья 337 предусматривает за уклонение призывника, военнообязанного, резервиста от воинского учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК, руководителями соответствующих органов СБУ, соответствующих подразделений Службы внешней разведки Украины штраф от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного года.

Уклонение военнообязанного, резервиста от учебных (специальных) сборов наказывается штрафом от пятисот до семисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет.

Национальная полиция Украины или ее территориальные подразделения в пределах компетенции по требованию ТЦК подают в десятидневный срок сведения в отношении призывников о привлечении к уголовной ответственности, отсутствие (наличие) судимости.

Порядком также предусмотрено, что начальники ТЦК обращаются в установленном законом порядке в органы Национальной полиции (в случае невозможности составления протокола об административном правонарушении на месте его совершения) для доставки лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, с целью составления протоколов об административных правонарушениях, в соответствующий районный (городской) ТЦК, где этот человек стоит на учете.

Как происходит доставка мужчин в ТЦК по закону

Алгоритм и порядок действий из-за нарушения статей 337, 210 и 210−1 КУАП может быть таким:

мужчина получил повестку и не явился по ней в установленное время;

председатель ТЦК не хочет делать предупреждение, однако не может вынести постановление — документ о штрафе в размере от 3400 гривен до 5100 гривен (правонарушение совершенное в условиях военного положения) без его присутствия;

Законом предусмотрено, что для выписывания штрафа необходимо присутствие лица, которое его получает.

в случае неявки ТЦК направляет сообщение в Нацполицию о том, чтобы этого человека задержать и доставили для получения штрафа;

полиция имея на руках это сообщение, задерживает лицо и доставляет в ТЦК — только с целью рассмотрения этого дела о наложении штрафа;

Нельзя просить Нацполицию задержать и доставить в ТЦК мужчину, который не получал повесток и не нарушал законов, проигнорировав эти повестки. Принудительная доставка мужчин в ТЦК для получения повестки об уточнении данных не предусмотрена законом.