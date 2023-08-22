Мобилизация в Украине. Когда можно не идти в ТЦК по повестке и каких видов оповещения это касается — есть ли изменения с 1 сентября
Мобилизация: 5 оснований, когда можно не идти по повестке и как доказать наличие таких оснований (Фото:Минобороны/Facebook)
Во время всеобщей мобилизации и военного положения в Украине работники ТЦК вручают повестки адресно и во всех публичных местах. Повестки нельзя обжаловать в суде, однако законом предусмотрено, что есть основания, когда поход в территориальный центр комплектования и социальной поддержки можно перенести.
Военное положение и всеобщая мобилизация означают, что все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными. Они могут получить повестку и быть мобилизованными. В Украине саму повестку обжаловать нельзя, только последствия ее вручения или отказа от нее. Однако также предусмотрено, что военнообязанные могут не идти по ней при исключительных обстоятельствах.
Как предусматривает Постановление КМУ № 673, существует пять оснований, которые позволяют не приходить в ТЦК после того, как мужчине вручили повестку.
По каким повесткам можно не приходить в ТЦК
Во время военного положения статьей 18−1 закона Украины О воинской обязанности и военной службе запрещено проводить призыв на срочную службу, поэтому повестки о призыве на срочную службу не выдаются. Выдаются три типа повесток:
1. Об уточнении данных — для того, чтобы человек пришел в ТЦК со всеми учетными документами и предоставил актуальную информацию о себе, место жительства и отсрочку, если она есть.
2. На прохождение ВВК — предоставляется после уточнения данных, если у мужчины нет оснований для отсрочки. На ВВК проверяют состояние годности к военной службе, и до начала необходимо собрать еще документы и пройти обследование.
3. Мобилизационное распоряжение — выдается главой ТЦК после того, как ВВК признает мужчину годным к военной службе.
В Постановлении указано, что уважительные причины неприбытия или несвоевременного прибытия военнообязанного или резервиста для призыва на сборы в пункт и в срок, установленные председателем ТЦК, органов ГУР или СБУ должны быть подтверждены соответствующими документами (справками).
Когда можно не идти в ТЦК по повестке
Законом предусмотрено пять оснований, при наличии которых можно не приходить в указанное время в указанное место. Это:
1) смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабки) или близкого родственника жены (мужа), которая произошла позднее чем за семь суток до даты начала собрания;
2) болезнь или необходимость ухода за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), проживающих вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником;
3) осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, которое делает невозможным его прибытие;
4) попадание под влияние чрезвычайной ситуации, которая возникла во время призыва на сборы и стала препятствием своевременному прибытию;
5) сдачи государственных экзаменов в высших учебных заведениях.
В случае наступления таких обстоятельств, мужчина может проигнорировать указанные в повестке дату дату и место прибытия в указанное место, но после окончания действия обстоятельств должен предоставить справки, доказывающие наличие таких причин.
Отправить заверенные нотариально копии можно Укрпочтой заказным письмом с уведомлением о вручении и описью содержимого. Тогда ответственность за нарушение учета или уклонение от мобилизации не наступает. Справки можно предоставить в качестве доказательства в суде, в случае обращения в него ТЦК из-за неявки по повестке.
Уклонение от мобилизации — ответственность
Национальная полиция Украины или ее территориальные подразделения в пределах компетенции по требованию ТЦК подают в десятидневный срок сведения в отношении призывников о привлечении к уголовной ответственности, отсутствие (наличие) судимости.
По письменному представлению начальника ТЦК полиция может подать в розыск мужчину, который уклоняется от мобилизации.
- В соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях административная ответственность может быть в виде наложены штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Повторное нарушение или нарушение в особое положение влекут за собой наложение штрафа на граждан от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.
- По статье 335 Уголовного кодекса Украины виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности — ограничение свободы сроком до 3 лет.
- Статья 336 Уголовного кодекса Украины уклонение от призыва наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
- Статья 337 УК предусматривает штраф от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного года в случае уклонения, военнообязанного, резервиста от воинского учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки, руководителями соответствующих органов Службы безопасности Украины, соответствующих подразделений Службы внешней разведки Украины. По закону после предупреждения, в случае повторного нарушения, наступает уголовная ответственность в виде лишения свободы.
По части 3 статьи 38 Закона Украины о воинской обязанности Органы Национальной полиции Украины в установленном законом порядке обязаны по обращениям ТЦК, ЦУ или региональных органов СБУ доставить к ним лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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