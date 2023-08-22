Мобилизация в Украине. Когда можно не идти в ТЦК по повестке и каких видов оповещения это касается — есть ли изменения с 1 сентября 22 августа, 13:12 Мобилизация: 5 оснований, когда можно не идти по повестке и как доказать наличие таких оснований (Фото:Минобороны/Facebook)

Во время всеобщей мобилизации и военного положения в Украине работники ТЦК вручают повестки адресно и во всех публичных местах. Повестки нельзя обжаловать в суде, однако законом предусмотрено, что есть основания, когда поход в территориальный центр комплектования и социальной поддержки можно перенести.

Военное положение и всеобщая мобилизация означают, что все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными. Они могут получить повестку и быть мобилизованными. В Украине саму повестку обжаловать нельзя, только последствия ее вручения или отказа от нее. Однако также предусмотрено, что военнообязанные могут не идти по ней при исключительных обстоятельствах.

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Как предусматривает Постановление КМУ № 673, существует пять оснований, которые позволяют не приходить в ТЦК после того, как мужчине вручили повестку.

По каким повесткам можно не приходить в ТЦК

Во время военного положения статьей 18−1 закона Украины О воинской обязанности и военной службе запрещено проводить призыв на срочную службу, поэтому повестки о призыве на срочную службу не выдаются. Выдаются три типа повесток:

1. Об уточнении данных — для того, чтобы человек пришел в ТЦК со всеми учетными документами и предоставил актуальную информацию о себе, место жительства и отсрочку, если она есть.

2. На прохождение ВВК — предоставляется после уточнения данных, если у мужчины нет оснований для отсрочки. На ВВК проверяют состояние годности к военной службе, и до начала необходимо собрать еще документы и пройти обследование.

3. Мобилизационное распоряжение — выдается главой ТЦК после того, как ВВК признает мужчину годным к военной службе.

В Постановлении указано, что уважительные причины неприбытия или несвоевременного прибытия военнообязанного или резервиста для призыва на сборы в пункт и в срок, установленные председателем ТЦК, органов ГУР или СБУ должны быть подтверждены соответствующими документами (справками).

Когда можно не идти в ТЦК по повестке

Законом предусмотрено пять оснований, при наличии которых можно не приходить в указанное время в указанное место. Это:

1) смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабки) или близкого родственника жены (мужа), которая произошла позднее чем за семь суток до даты начала собрания;

2) болезнь или необходимость ухода за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), проживающих вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником;

3) осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, которое делает невозможным его прибытие;

4) попадание под влияние чрезвычайной ситуации, которая возникла во время призыва на сборы и стала препятствием своевременному прибытию;

5) сдачи государственных экзаменов в высших учебных заведениях.

В случае наступления таких обстоятельств, мужчина может проигнорировать указанные в повестке дату дату и место прибытия в указанное место, но после окончания действия обстоятельств должен предоставить справки, доказывающие наличие таких причин.

Отправить заверенные нотариально копии можно Укрпочтой заказным письмом с уведомлением о вручении и описью содержимого. Тогда ответственность за нарушение учета или уклонение от мобилизации не наступает. Справки можно предоставить в качестве доказательства в суде, в случае обращения в него ТЦК из-за неявки по повестке.

Уклонение от мобилизации — ответственность

Национальная полиция Украины или ее территориальные подразделения в пределах компетенции по требованию ТЦК подают в десятидневный срок сведения в отношении призывников о привлечении к уголовной ответственности, отсутствие (наличие) судимости.

По письменному представлению начальника ТЦК полиция может подать в розыск мужчину, который уклоняется от мобилизации.

В соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях административная ответственность может быть в виде наложены штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Повторное нарушение или нарушение в особое положение влекут за собой наложение штрафа на граждан от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

По статье 335 Уголовного кодекса Украины виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности — ограничение свободы сроком до 3 лет.

Статья 336 Уголовного кодекса Украины уклонение от призыва наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Статья 337 УК предусматривает штраф от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного года в случае уклонения, военнообязанного, резервиста от воинского учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки, руководителями соответствующих органов Службы безопасности Украины, соответствующих подразделений Службы внешней разведки Украины. По закону после предупреждения, в случае повторного нарушения, наступает уголовная ответственность в виде лишения свободы.

По части 3 статьи 38 Закона Украины о воинской обязанности Органы Национальной полиции Украины в установленном законом порядке обязаны по обращениям ТЦК, ЦУ или региональных органов СБУ доставить к ним лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.