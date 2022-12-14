Для доукомплектации. Как проходит мобилизация безработных и кого призывают в первую очередь 14 декабря, 15:00 Общая мобилизация — призывают ли безработных во время войны (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине до 19 февраля 2023 продлено военное положение и мобилизацию. Всеобщей мобилизации подлежат все мужчины от 18 до 60 лет, способные нести службу и подходящие по состоянию здоровья. Рассказываем, призывают ли безработных в Украине.

Безработные мужчины и женщины теряют право на бронирование от работодателя, если уволены с работы, и могут быть мобилизованы на общих условиях. В статье 26 Закона о воинской обязанности и военной службе перечислены основания для освобождения от военной службы. Если безработное лицо не подпадает под условия из статьи, оно может быть мобилизовано на общих основаниях, но есть нюансы из-за регистрации в центрах занятости.

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Мобилизация безработных – кого призывают во время войны

Хотя мобилизовать во время войны могут любого из мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с соответствующим состоянием здоровья, военное командование уточняет, что дополнительных мобилизационных мероприятий проводить нет необходимости, и призывают только специалистов для доукомплектации воинских частей.

«В соответствии с определенными потребностями для доукомплектования воинских частей, призывают все категории и военно-учетные специальности. В первую очередь, конечно, отбирается личный состав, уже имеющий опыт прохождения военной службы. Такие военнослужащие могут направляться непосредственно в боевые воинские части», ― сказал НВ начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач.

Мобилизация безработных ― как происходит призыв зарегистрированных в центре занятости

В газете Правительственный курьер уточняются процедуры, которые должны пройти безработные по мобилизации.

Законом о военной службе и воинской обязанности и Законом о мобилизации предусмотрены действия лица, получившего повестку.

После вручения повестки безработный должен явиться в указанный день в центр комплектования для предоставления данных о себе и документов, подтверждающих право на отсрочку или освобождение от призыва.

Если оснований для отсрочки или увольнения нет, безработный проходит медкомиссию, определяющую пригодность к службе по состоянию здоровья.

В случае призыва зарегистрированного безработного на военную службу во время мобилизации он может выполнять свои обязанности, определенные частью второй статьи 44 Закона О занятости населения, а именно: активно искать работу, посещать центр занятости и т.д. А военная служба статьей 4 того же закона определяется как занятость лица, оно теперь застраховано в системе общеобязательного государственного соцстрахования и платит налоги.

Поэтому после предоставления зарегистрированным безработным соответствующих документов о мобилизации, выданных территориальными центрами комплектования, они должны обратиться в центр занятости о прекращении регистрации в статусе безработного.

Лицо должно предоставить копию документа от ТЦК работнику центра занятости. С момента прекращения статуса безработного лицу прекращается выплата пособия безработному.

Имеющий отсрочку от военной службы во время мобилизации

В 2022 году Верховная Рада определила категории украинцев, получающих отсрочку. Это:

забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями, полный перечень которых есть в законе;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

имеющие жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины;

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат также:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции из числа:

военнослужащих или работников образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения;

работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции и погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции непосредственно в районах и в период ее проведения;

лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения в составе добровольческих формирований, созданных или самоорганизовавшихся для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, условия, что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов;

лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, но в дальнейшем такие добровольческие формирование не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи антитеррористической операции во взаимодействии с образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпоры и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.