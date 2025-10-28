Объемы мобилизации в ноябре не изменятся: кто подлежит призыву

В ноябре Минобороны не планирует сокращать или увеличивать объемы мобилизации на военную службу в Украине.

«Мы мобилизуем все необходимое количество людей, чтобы покрыть все наши потери и сформировать небольшие резервы», — заявлял в сентябре министр обороны Денис Шмыгаль.

Он также отмечал, что уровень призыва мужчин за последний год «стабильный с тенденцией к росту».

Согласно постановлению КМУ 560, призыву подлежат следующие шесть категорий мужчин:

военнообязанные и резервисты от 25 до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья и не имеют права на отсрочку;

военнообязанные и резервисты от 25 до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья и имеющие право на отсрочку, но от нее отказались;

люстрированные чиновники, которые имеют статус военнообязанных или резервистов, если это лица, уволенные по закону Об очищении власти ;

; осужденные на испытательном сроке, если они военнообязанные или резервисты и если они не осуждены за преступления против нацбезопасности, умышленное убийство двух или более людей, сексуальное насилие или топ-коррупцию и тому подобное;

подозреваемые и обвиняемые под стражей, в отношении которых еще не вынесено решение суда. Такие лица могут быть мобилизованы, если они не подозреваются в преступлениях против нацбезопасности и ряде других тяжких преступлений ( убийство, изнасилование, разбой и т. д. );

убийство, изнасилование, разбой ); граждане с судимостью, кто был приговорен к лишению или ограничению свободы за нетяжкие, тяжкие или особо тяжкие преступления. Это не касается осужденных за преступления против национальной безопасности Украины.

21 октября Верховная Рада поддержала продление военного положения в Украине с 5 ноября 2025 года по 3 февраля 2026 года. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину это уже 17-е продление действия военного положения и мобилизации.