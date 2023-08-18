Уточнение данных. Какую информацию собирает ТЦК о мужчинах и какие документы нести после выдачи повестки
Повестки об уточнении данных: какую информацию собирает ТЦК о мужчинах (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)
В Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация, территориальные центры комплектования и социальной поддержки формируют мобилизационный резерв, занимаются учетом и отправкой мужчин в учебные центры, откуда их распределяют по подразделениям. Все мужчины должны регулярно обновлять информацию о себе. Рассказываем, какие данные собирают ТЦК и о чем их надо сообщать.
Во время всеобщей мобилизации и военного положения в Украине военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет. Они могут быть мобилизованы принудительно, если не имеют права на отсрочку.
Отсрочка предоставляется и гарантируется мужчинам автоматически, если у них есть хотя бы одно основание, предусмотренное законодательством, ТЦК только подтверждают его, и с этим документом потом можно приходить на уточнение данных. Для уточнения данных есть два основания — получение повестки, когда мужчин вызывают в ТЦК и обязательное уточнение, предусмотренное законом.
Как пояснил Leopolis руководитель Львовского областного ТЦК полковник Александр Тищенко, повестка об уточнении данных — это не всегда значит мобилизация.
Повестка об уточнении данных создана для оперативного обновления личных данных военнообязанных. Согласно действующему законодательству каждый военнообязанный обязательно должен сообщать ТЦК обновленную информацию о:
- составе семьи;
- состоянии здоровья;
- смене места работы;
- смене места жительства;
- контактных данных
и т. д.
«Если бы мужчины это делали заблаговременно и регулярно, то бы однозначно порядка было больше в их учетных делах и никто не дергал бы людей впустую», — подчеркнул начальник ТЦК.
Какую информацию собирает ТЦК и какие документы брать
Адвокат Наталья Лисова подчеркнула, что призывники, военнообязанные и резервисты должны обновлять информацию о себе согласно законодательству — например, в течение семи дней обновлять изменение учетных данных.
Таким образом, юрист отмечает, что в семидневный срок мужчины обязаны сообщить органы, в которых они состоят на воинском учете, изменения, произошедшие в следующих персональных данных:
- фамилия;
- собственное имя;
- отчество;
- дата рождения;
- место рождения;
- пол;
- место жительства и место пребывания;
- сведения о родителях, усыновителей, опекунов, попечителей и других представителей (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения);
- сведения о семейном положении лица и членов его семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), а также детей);
- реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший, срок действия);
- сведения о гражданстве;
- сведения о документах, подтверждающих смерть лица или признание лица умершим или безвестно отсутствующим;
- сведения о признании лица недееспособным (восстановление дееспособности);
- сведения о занятости (код предприятия, место работы, должность);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- оцифрованный образ лица лица;
- сведения о дате выезда за пределы Украины и дату возвращения на территорию Украины;
- сведения об образовании и специальности;
- сведения о состоянии здоровья (в том числе об установлении, изменении группы инвалидности), которые собираются с целью определения пригодности для выполнения воинского долга;
- сведения о привлечении к уголовной ответственности (сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления);
- сведения о рассмотрении судом уголовного дела, приговор, вступивший в законную силу;
- сведения о наличии (отсутствие) судимости;
- уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);
- сведения о праве на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.
После получения повестки или в случае изменения учетных данных мужчины или лица, представляющие их, должны предоставить в ТЦК документы, подтверждающие эти изменения.
Список изменений, который надо иметь в виду, преимущественно дает представление, какие документы необходимо предоставлять, однако стоит уточнить некоторые особенности.
Лица с инвалидностью предоставляют документы о наличии инвалидности для подтверждения отсрочки.
В случае смены места обучения ВУЗ обычно направляет справки об обучении в ТЦК до октября, что гарантирует право на отсрочку от мобилизации.
В случае смены работы, работодатель, который ведет учет военнообязанных, направляет данные о мужчинах в ТЦК.
Информацию о привлечении к уголовной ответственности, приговор суда и наличие судимости предоставляют мужчины или их представители. Если преступление классифицировалось как тяжкое, такой человек исключается из воинского учета.
Информацию о наличии судимости по закону ТЦК запрашивает у Национальной полиции.
Сведения о праве на отсрочку включают в себя как извлечение, которое предоставлялось ТЦК ранее — оно подтверждает наличие такого права, так и заявление на отсрочку с пакетом документов, подтверждающих наличие основания на нее.