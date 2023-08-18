Уточнение данных. Какую информацию собирает ТЦК о мужчинах и какие документы нести после выдачи повестки 18 августа, 18:48 Повестки об уточнении данных: какую информацию собирает ТЦК о мужчинах (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

В Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация, территориальные центры комплектования и социальной поддержки формируют мобилизационный резерв, занимаются учетом и отправкой мужчин в учебные центры, откуда их распределяют по подразделениям. Все мужчины должны регулярно обновлять информацию о себе. Рассказываем, какие данные собирают ТЦК и о чем их надо сообщать.

Во время всеобщей мобилизации и военного положения в Украине военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет. Они могут быть мобилизованы принудительно, если не имеют права на отсрочку.

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Отсрочка предоставляется и гарантируется мужчинам автоматически, если у них есть хотя бы одно основание, предусмотренное законодательством, ТЦК только подтверждают его, и с этим документом потом можно приходить на уточнение данных. Для уточнения данных есть два основания — получение повестки, когда мужчин вызывают в ТЦК и обязательное уточнение, предусмотренное законом.

Как пояснил Leopolis руководитель Львовского областного ТЦК полковник Александр Тищенко, повестка об уточнении данных — это не всегда значит мобилизация.

Повестка об уточнении данных создана для оперативного обновления личных данных военнообязанных. Согласно действующему законодательству каждый военнообязанный обязательно должен сообщать ТЦК обновленную информацию о:

составе семьи;

состоянии здоровья;

смене места работы;

смене места жительства;

контактных данных и т. д.

«Если бы мужчины это делали заблаговременно и регулярно, то бы однозначно порядка было больше в их учетных делах и никто не дергал бы людей впустую», — подчеркнул начальник ТЦК.

Какую информацию собирает ТЦК и какие документы брать

Адвокат Наталья Лисова подчеркнула, что призывники, военнообязанные и резервисты должны обновлять информацию о себе согласно законодательству — например, в течение семи дней обновлять изменение учетных данных.

Таким образом, юрист отмечает, что в семидневный срок мужчины обязаны сообщить органы, в которых они состоят на воинском учете, изменения, произошедшие в следующих персональных данных:

фамилия;

собственное имя;

отчество;

дата рождения;

место рождения;

пол;

место жительства и место пребывания;

сведения о родителях, усыновителей, опекунов, попечителей и других представителей ( фамилия, имя, отчество ( при наличии), дата рождения);

фамилия, имя, отчество при наличии), дата рождения); сведения о семейном положении лица и членов его семьи ( фамилия, имя, отчество ( при наличии), а также детей);

фамилия, имя, отчество при наличии), а также детей); реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу ( серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший, срок действия);

серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший, срок действия); сведения о гражданстве;

сведения о документах, подтверждающих смерть лица или признание лица умершим или безвестно отсутствующим;

сведения о признании лица недееспособным ( восстановление дееспособности);

восстановление дееспособности); сведения о занятости ( код предприятия, место работы, должность);

код предприятия, место работы, должность); регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

оцифрованный образ лица лица;

сведения о дате выезда за пределы Украины и дату возвращения на территорию Украины;

сведения об образовании и специальности;

сведения о состоянии здоровья ( в том числе об установлении, изменении группы инвалидности), которые собираются с целью определения пригодности для выполнения воинского долга;

в том числе об установлении, изменении группы инвалидности), которые собираются с целью определения пригодности для выполнения воинского долга; сведения о привлечении к уголовной ответственности ( сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления);

сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления); сведения о рассмотрении судом уголовного дела, приговор, вступивший в законную силу;

сведения о наличии ( отсутствие) судимости;

отсутствие) судимости; уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре ( при наличии);

при наличии); сведения о праве на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.

После получения повестки или в случае изменения учетных данных мужчины или лица, представляющие их, должны предоставить в ТЦК документы, подтверждающие эти изменения.

Список изменений, который надо иметь в виду, преимущественно дает представление, какие документы необходимо предоставлять, однако стоит уточнить некоторые особенности.

Лица с инвалидностью предоставляют документы о наличии инвалидности для подтверждения отсрочки.

В случае смены места обучения ВУЗ обычно направляет справки об обучении в ТЦК до октября, что гарантирует право на отсрочку от мобилизации.

В случае смены работы, работодатель, который ведет учет военнообязанных, направляет данные о мужчинах в ТЦК.

Информацию о привлечении к уголовной ответственности, приговор суда и наличие судимости предоставляют мужчины или их представители. Если преступление классифицировалось как тяжкое, такой человек исключается из воинского учета.

Информацию о наличии судимости по закону ТЦК запрашивает у Национальной полиции.

Сведения о праве на отсрочку включают в себя как извлечение, которое предоставлялось ТЦК ранее — оно подтверждает наличие такого права, так и заявление на отсрочку с пакетом документов, подтверждающих наличие основания на нее.