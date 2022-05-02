Мобилизация в Украине: когда закончится, какая сейчас волна и кого призывают 2 мая, 17:42 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный, иллюстративное фото (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач на брифинге в понедельник, 2 мая, рассказал, как проходит мобилизация в Украине.

НВ приводит его главные заявления.



Какая сейчас волна мобилизации

Никаких волн не было. Есть одна волна с разными периодами: в какой-то призывали больше, в какой-то меньше, в какой-то была пауза. Документально волны мобилизации не определены.

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Кого призывают сейчас

Сейчас мы призываем тех, кто имеет опыт прохождения военной службы или опыт прохождения учебных сборов во время мирного времени. Мобилизация идет согласно плану. Количественные и качественные показатели выполнены на 100 и более процентов. Сейчас мобилизация продолжается гораздо меньшими темпами, потому что в конце февраля — начале марта были укомплектованы боевые подразделения. Сейчас производится только доукомплектование, пополнение воинских частей.

Кого будут призывать в будущем

Все зависит от обстановки, складывающейся на боевых порядках и потребностей военнослужащих: возможно, это будут офицеры, возможно, сержанты, а возможно — солдаты.

Когда закончится мобилизация

Мобилизация, которая была объявлена 24 февраля, должна была продолжаться три месяца. Но это не значит, что оно может закончиться. Все зависит от сложившегося положения. Если нужно будет пополнять части, руководством государства будет принято решение о продлении сроков мобилизации. Если будут продолжаться боевые действия, однозначно потребуется пополнение ВСУ специалистами.

Много ли уклонистов

Есть лица, уклоняющиеся от воинского долга. Но их очень мало, они на общую картину почти не влияют. То есть это единичные случаи.

Что будет с теми, кто, несмотря на повестку, выехал за границу

Если будет обнаружено, что они уехали за границу незаконным способом и таким образом уклонились от своей обязанности прохождения военной службы, то за это действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность.

«Принудительная» мобилизация

Способ вручения повесток и сообщений военнообязанным, что они должны явиться в военный центр комплектования, четко не предусмотрен. Им должны сообщить, и они обязаны явиться. Люди, которые этого не хотят, называют это принудительной мобилизацией, но она обязательна. Добровольна только служба по контракту.

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