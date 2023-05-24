Семь категорий. Кто из мужчин может выезжать из Украины с 1 июня — изменились ли условия 24 мая, 17:34 Выезд мужчин за границу: кто имеет право и как обжаловать отказ в Украине (Фото:ЛБ)

В Украине с 24 февраля 2022 года введено военное положение, в такой период мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу. Однако, законодательством предусмотрены исключения для некоторых категорий. Рассказываем, кто из мужчин может выехать за границу летом 2023 года.

Во время военного положения и всеобщей мобилизации в Украине все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут выезжать из страны. Общая мобилизация и военное положение в Украине продлены до 18 августа 2023 года, поэтому ограничения будут действовать летом.

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Правила пересечения государственной границы гражданами Украины предусматривают исключения для некоторых мужчин. В Украине некоторые из тех, кто не может быть мобилизован могут выезжать из страны во время военного положения.

Кто из мужчин может выезжать за границу — категории

Законом предусмотрено, что военнообязанными являются мужчины от 18 до 60 лет. Таким образом, все мужчины до 18 и после 60 лет имеют право покидать Украину. Кроме того, в Украине запрещено мобилизовать принудительно лиц с инвалидностью. Такие мужчины могут выезжать за границу, если могут доказать свое состояние здоровья. В общем, если есть соответствующие документы, семь категорий мужчин имеют право на выезд за границу:

мужчины до 18 лет и после 60 лет;

мужчины от 18 до 60, которые постоянно проживают за границей и имеют соответствующую отметку об этом в паспорте;

исключены с воинского учета по состоянию здоровья мужчины от 18 до 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья;

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по профессии;

госслужащие мужчины и женщины;

Выезд мужчин за границу — какие условия и что изменилось с 1 июня

Из-за злоупотребления разрешением на выезд за границу, в 2023 году были уточнены правила выезда за границу для некоторых категорий мужчин. В частности, госслужащие могут выезжать за границу в командировку, которая подтверждается по закону, и на сроки указанные в документах.

Кроме того, изменили условия для выезда за границу деятелям культуры — для получения разрешения необходимо давать подробную информацию и контакты о месте проведения концерта в поддержку Украины и отчитываться о результатах по окончании.

Окончательное решение о разрешении на выезд за границу принимают в подразделении пограничников, который проверяет документы у мужчины.

Право на выезд из Украины мужчины имеют на основе таких оснований:

По семейному положению

Отец, опекун или усыновитель:

при наличии трех и более несовершеннолетних детей;

при наличии детей в возрасте до 18 лет с инвалидностью;

одинокий отец, который самостоятельно воспитывает ребенка до 18 лет;

опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, которые сопровождают таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекун такому лицу не назначен, — один из совершеннолетних членов семьи первой или второй степени родства;

при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью І или ІІ группы;

лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины.

Муж:

если родственники мужа/жены нуждаются в постоянном уходе, и они вместе проживают и человек обеспечивает и заботится об этом члене семьи, что подтверждается документами;

если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы. Для разрешения на выезд нужны документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность, факт ухода.

По профессии

работники учреждения ухода, состоящие на воинском учете, из расчета один человек на 25 лиц с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;

члены экипажей кораблей, если они направляются к работе на морских судах, судах внутреннего плавания;

деятели культуры для благотворительного сбора средств и представления страны на международной арене;

работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал — в командировку или на обучение;водители-волонтеры, которые перевозят грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;

водители транспортных средств субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

По состоянию здоровья

лица с инвалидностью I-III группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты;

лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, которые проживают ( находятся) в учреждениях/учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получают социальные услуги по стационарному уходу, паллиативного ухода, поддержанного проживания;

находятся) в учреждениях/учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получают социальные услуги по стационарному уходу, паллиативного ухода, поддержанного проживания; лица из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на лечение с предъявлением соответствующих документов и один сопровождающий родственник I линии родства с соответствующими документами, которые позволяют выезд;

лица, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты или исключены с воинского учета по решению ВВК из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев и имеют соответствующие документы с ТЦК, которые доказывают это;

Госслужащие и госслужащие

При наличии соответствующих документов, в командировку:

члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров;

руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;

Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители;

Руководитель Аппарата Верховной Рады Украины, его первый заместитель и заместители;

государственные секретари министерств;

Руководитель Офиса Президента Украины и его заместители;

руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;

Председатель Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;

Председатель и члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания;

Председатель и члены Счетной палаты;

Председатель и члены Центральной избирательной комиссии;

председатели и члены других государственных коллегиальных органов;

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель и заместители;

народные депутаты Украины;

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;

Председатель Национального банка Украины, его первый заместитель и заместители;

Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;

главы местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;

судьи Конституционного Суда Украины;

судьи;

прокуроры;

руководители других государственных органов и их заместители;

депутаты местных советов;

руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, которые забронированы на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;

руководители государственных унитарных предприятий и их заместители, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций ( долей) принадлежат государству, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций ( долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий.

Мужчины должны предъявить на границе все необходимые документы, подтверждающие разрешение для выезда из Украины, а также основания для этого.

Однако, окончательное решение о разрешении будет приниматься в пункте пропуска представителями Государственной пограничной службы Украины по результатам изучения всех документов и выяснения всех обстоятельств и фактов. Поэтому возможно, что мужчинам будут отказывать в проезде, даже если все документы в порядке.

Однако, такое решение пограничного отряда можно обжаловать. такая процедура займет время, однако, если все документы в порядке, можно доказать свое право пересекать границу. Юристы в Украине рекомендуют делать это в несколько способов или шагов:

подать жалобу в главный орган Государственной пограничной службы, который выдал решение об отказе в пересечении границы;

через окружной административный суд путем подачи иска о признании действий пограничной службы противоправными относительно отказа в пересечении границы.

Для дела может быть лучше, когда человек в первую очередь обращается с жалобой в Госпогранслужбу — не исключено, что вопрос будет решен на этом этапе. Когда же человек получил второй письменный отказ, тогда можно обратиться в суд с имеющимися документами, подтверждающими право на выезд на основаниях, закрепленных законодательно и двумя отказами Госпогранслужбы.