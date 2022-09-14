Данные после 24 февраля. Какие наказания предусмотрены в Украине за оставление места службы во время войны 14 сентября, 02:46 Военное положение в Украине (Фото:Министерство обороны Украины \ facebook)

За самовольное оставление военнослужащими воинской части или места службы в Украине предусмотрено наказание.

Оно регулируется ст. 407 УК. По закону, самовольное оставление воинской части или места службы, а также неявку вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенные в условиях военного положения или в боевой обстановке, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

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После 24 февраля 2022 года в Украине было вынесено 85 приговоров по части 5 статьи 407 УК Украины. Об этом рассказал участник волонтерского движения Адвокаты ВСУ адвокат Роман Лихачев, ссылаясь на данные Единого государственного реестра судебных решений. При этом реестр не содержит сведений, когда эти приговоры обжаловались. То есть военнослужащие, получившие наказание, как правило, соглашались с ним.

Статистика приговоров за самовольное оставление места службы по областям:

Винницкая область - 6 приговоров;

Днепропетровская область - 16 приговоров;

Житомирская область - 7 приговоров;

Закарпатская область - 1 приговор;

Запорожская область - 1 приговор;

Киевская область - 2 приговора;

Львовская область - 2 приговора;

Николаевская область - 4 приговора;

Одесская область - 4 приговора;

Полтавская область - 11 приговоров;

Ровная область - 4 приговора;

Сумская область - 1 приговор;

Харьковская область - 4 приговора;

Хмельницкая область - 2 приговора;

Черновицкая область - 1 приговор;

Черниговская область - 16 приговоров;

Город Киев – 3 приговора.

Какие наказания во время войны получают военнослужащие за самовольное оставление места службы

Правозащитник отметил, что в разных областях Украины по-разному выносят наказание за указанное правонарушение. Среди вариантов, следующие:

лишение свободы от трех до десяти лет может быть с установленным испытательным сроком;

арест;

штрафы ( на Днепропетровщине были установлены размером до 85 тыс. грн);

на Днепропетровщине были установлены размером до 85 тыс. грн); служебное ограничение;

содержание в дисциплинарном батальоне;

отчисления определенного процента из суммы денежного довольствия в доход государства.

Чаще штрафы применяли в Днепропетровской и Полтавской областях, а «стандартное» наказание в виде лишения свободы – в Винницкой и Черниговской.

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