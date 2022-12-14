Список документов и сроки. Как уволиться с военной службы во время войны в Украине 14 декабря, 07:10 Мобилизация в Украине — как военный может уволиться со службы (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Во время войны некоторые военнослужащие получили право уволиться со службы на основе изменений в законодательство. Объясняем, кто и на каких основаниях можно сделать это во время мобилизации и какие сроки указаны в законах.

Мобилизированные от 24 февраля украинские военные после внесения изменений в законодательство получили возможность уволиться со службы. Как сообщил адвокат Роман Лихачев, сроки рассмотрения заявления на увольнение не прописаны в законах, однако есть нюансы, помогающие разобраться с процедурой.

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Кто имеет право уволиться с военной службы

В Законе о военной службе и обязанности указано, что военнослужащие во время войны могут уволиться с военной службы по таким семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу):

военнослужащие-женщины, имеющие ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

детей) в возрасте до 18 лет; воспитание матерью ( отцом) -военнослужащим, которая ( который) не состоит в браке, ребенка или нескольких детей младше 18 лет, котопые с ним ( с ним) проживают, без отца ( матери);

отцом) -военнослужащим, которая который) не состоит в браке, ребенка или нескольких детей младше 18 лет, котопые с ним с ним) проживают, без отца матери); содержание военнослужащим совершеннолетнего ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы;

необходимость постоянного ухода за больной женой ( мужем), ребенком, а также родителями своими или жены ( мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

мужем), ребенком, а также родителями своими или жены мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе; наличие жены ( мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены ( мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы; необходимость осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным; необходимость осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы; необходимость осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

наличие у военнослужащего трех и более детей младше 18 лет;

воспитание военнослужащим ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

воспитание военнослужащим ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелым врожденным пороком развития, редким орфанным заболеванием, онкологическим, онкогематологическим заболеванием, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа ( инсулинозависимый), острым или хроническим заболеванием почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, которая обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но не установлена инвалидность.

Увольнения с военной службы ― документы и как оформить

Статьей 233 главы XII Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденного указом Президента Украины от 10 декабря 2008 года № 1153/2008, предусмотрено, что военнослужащие, желающие уволиться с военной службы, подают по команде рапорты и документы основания увольнения. В рапортах указываются:

основания увольнения с военной службы;

мнение военнослужащего о его желании проходить службу в военном резерве Вооруженных сил Украины по соответствующей военно-учетной специальности;

районный ( городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки, в который должно быть направлено личное дело военнослужащего.

Перечень подаваемых вместе с рапортом документов предусмотрен приложением 19 Инструкции об организации выполнения Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденной приказом Министра обороны Украины от 10 апреля 2009 года № 170.

Для увольнения по состоянию здоровья подаются:

копия листа беседы;

копия рапорта военнослужащего;

заключение ( постановление) военно-врачебной комиссии;

постановление) военно-врачебной комиссии; копия расчета выслуги лет военной службы ( при приобретении права на пенсионное обеспечение по выслуге лет).

Для увольнения по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам подаются:

копия листа беседы;

копия рапорта военнослужащего;

документы, подтверждающие наличие семейных обстоятельств или других уважительных причин;

копия расчета выслуги лет военной службы ( при получении права на пенсионное обеспечение по выслуге лет).

«После представления рапорта и документов командир воинской части принимает решение. Законодательство Украины на данный момент не регулирует вопрос определения срока, в течение которого должно состояться рассмотрение, однако в соответствии с п. 3.11.6 Инструкции по делопроизводству в Вооруженных Силах Украины, утвержденной приказом Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 07 апреля 2017 года № 124 (с изменениями), документы, в которых не указан срок исполнения, должны быть исполнены не позднее 30 календарных дней с момента регистрации документа в воинской части (учреждения), в которое поступил документ», ― пишет юрист.

То есть рапорт и документы могут рассматриваться в течение 30 дней.