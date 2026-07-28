Что думают украинцы о блокировке счетов и ограничении доступа к услугам для уклоняющихся от мобилизации — опрос Radio NV

28 июля, 11:16
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Украинцы рассказали, что думают о блокировке счетов и ограничении доступа к административным услугам для уклонистов (Фото: Radio NV)

Украинцы рассказали, что думают о блокировке счетов и ограничении доступа к административным услугам для уклонистов (Фото: Radio NV)

Меньше половины опрошенных Radio NV украинцев (43,1%) не поддерживают блокировку счетов и ограничение доступа к административным услугам для людей, уклоняющихся от мобилизации.

Об этом свидетельствуют результаты опроса 2050 человек, проведенного Radio NV 28 июля.

Он, в частности, показал следующие результаты:

  • Нет, не поддерживаю — 884 голоса (43,1%);
  • Да, поддерживаю — 769 голосов (37,5%);
  • В отдельных случаях — 397 голосов (19,4%).

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Результаты опроса не являются репрезентативными для населения Украины в целом.

Radio NV
Фото: Radio NV
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24 июля военный омбудсмен Ольга Решетилова в эфире Радио Свобода заявила, что в Украине уже подготовлены законопроекты, предусматривающие дополнительные ограничения для лиц, уклоняющихся от мобилизации. Среди возможных мер она назвала ограничение доступа к административным услугам и права управления транспортным средством, арест банковских счетов и другие санкции.

По словам Решетиловой, соответствующие законодательные инициативы уже разработаны, однако пока не зарегистрированы в парламенте.

«Это ограничения в предоставлении административных услуг, использовании водительских прав, аресты счетов и т. д. Это комплекс мер, который позволит эффективнее проводить розыскные мероприятия в отношении правонарушителей, уклоняющихся от мобилизации, а также ограничит их свободное передвижение и доступ к определенным государственным услугам», — подытожила она.

Редактор: Дмитрий Видоменко

Теги:   уклонисты Мобилизация в Украине Мобилизация Опрос Соцопрос

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