Что думают украинцы о блокировке счетов и ограничении доступа к услугам для уклоняющихся от мобилизации — опрос Radio NV
Украинцы рассказали, что думают о блокировке счетов и ограничении доступа к административным услугам для уклонистов (Фото: Radio NV)
Меньше половины опрошенных Radio NV украинцев (43,1%) не поддерживают блокировку счетов и ограничение доступа к административным услугам для людей,
уклоняющихся от мобилизации.
Об этом свидетельствуют результаты опроса 2050 человек, проведенного Radio NV 28 июля.
Он, в частности, показал следующие результаты:
- Нет, не поддерживаю — 884 голоса (43,1%);
- Да, поддерживаю — 769 голосов (37,5%);
- В отдельных случаях — 397 голосов (19,4%).
Результаты опроса не являются репрезентативными для населения Украины в целом.
24 июля военный омбудсмен Ольга Решетилова в эфире Радио Свобода заявила, что в Украине уже подготовлены законопроекты, предусматривающие дополнительные ограничения для лиц, уклоняющихся от мобилизации. Среди возможных мер она назвала ограничение доступа к административным услугам и права управления транспортным средством, арест банковских счетов и другие санкции.
По словам Решетиловой, соответствующие законодательные инициативы уже разработаны, однако пока не зарегистрированы в парламенте.
«Это ограничения в предоставлении административных услуг, использовании водительских прав, аресты счетов