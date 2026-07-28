Украинцы рассказали, что думают о блокировке счетов и ограничении доступа к административным услугам для уклонистов (Фото: Radio NV)

Меньше половины опрошенных Radio NV украинцев (43,1%) не поддерживают блокировку счетов и ограничение доступа к административным услугам для людей, уклоняющихся от мобилизации.

Об этом свидетельствуют результаты опроса 2050 человек, проведенного Radio NV 28 июля.

Он, в частности, показал следующие результаты:

Нет, не поддерживаю — 884 голоса (43,1%);

Да, поддерживаю — 769 голосов (37,5%);

В отдельных случаях — 397 голосов (19,4%).

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Результаты опроса не являются репрезентативными для населения Украины в целом.

Фото: Radio NV

24 июля военный омбудсмен Ольга Решетилова в эфире Радио Свобода заявила, что в Украине уже подготовлены законопроекты, предусматривающие дополнительные ограничения для лиц, уклоняющихся от мобилизации. Среди возможных мер она назвала ограничение доступа к административным услугам и права управления транспортным средством, арест банковских счетов и другие санкции.

По словам Решетиловой, соответствующие законодательные инициативы уже разработаны, однако пока не зарегистрированы в парламенте.