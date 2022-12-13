Самостоятельно и множество раз. Одна категория военнообязанных получила право беспрепятственно ездить за границу — что для этого нужно 13 декабря, 12:42 Сопровождающие лиц с инвалидностью могут самостоятельно пересекать границу (Фото:Unsplash Jon Tyson)

Попечители и сопровождающие лиц с инвалидностью, больных или детей, за которыми требуется уход, могут самостоятельно ездить за границу во время военного положения и мобилизации .

Сопровождающие лиц с инвалидностью не имеют ограничений по количеству выездов за границу. Постановление КМУ № 1044 вносит изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, регулирующими выезд за границу для лиц, сопровождающих лиц с инвалидностью. После перемен, часть военнообязанных мужчин, ухаживающих за лицом с инвалидностью, больным человеком или детьми с инвалидностью, или которым нужен уход, могут выезжать за границу самостоятельно.

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В пункте 2(1) Правил пересечения государственной границы гражданами Украины перечислены категории сопровождающих лиц с инвалидностью, которые могут самостоятельно выезжать за границу.

Кто имеет право на выезд за границу без лиц с инвалидностью

лица, имеющие одного из своих родителей или родителей жены ( мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождают одного из таких родителей для выезда за пределы Украины, при наличии документов ( их нотариально заверенных копий), подтверждающих родственные связи, инвалидность, а также документов, подтверждающих совместное проживание ( их задекларированное или зарегистрированное место жительства ( нахождение) совпадает с задекларированным или зарегистрированным местожительством ( нахождением) их родителей или родителей жены ( мужа), или осуществление ухода за своими родителями или родителями жены ( мужа), что подтверждается соответствующими документами;

мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождают одного из таких родителей для выезда за пределы Украины, при наличии документов их нотариально заверенных копий), подтверждающих родственные связи, инвалидность, а также документов, подтверждающих совместное проживание их задекларированное или зарегистрированное место жительства нахождение) совпадает с задекларированным или зарегистрированным местожительством нахождением) их родителей или родителей жены мужа), или осуществление ухода за своими родителями или родителями жены мужа), что подтверждается соответствующими документами; лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии документов ( удостоверения, справки) о получении компенсации ( помощи, надбавки) на уход или документов, подтверждающих инвалидность, и акта установления факта осуществления ухода;

удостоверения, справки) о получении компенсации помощи, надбавки) на уход или документов, подтверждающих инвалидность, и акта установления факта осуществления ухода; родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет, при наличии свидетельства о рождении ребенка или документов, подтверждающих соответствующие полномочия лица, сопровождающего ребенка с инвалидностью ( в случае осуществления сопровождения опекуном, попечителем, одним или обоими приемными родителями, родителями-воспитателями), удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи в соответствии с Законом Украины О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, в котором указан статус « ребенок с инвалидностью», или справки о получении государственной социальной помощи детям с инвалидностью, выданной структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения или индивидуальной программы реабилитации ребенка с инвалидностью, выданной врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения, или медицинского заключения о ребенке инвалидностью до 18 лет ( их нотариально заверенных копий);

в случае осуществления сопровождения опекуном, попечителем, одним или обоими приемными родителями, родителями-воспитателями), удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи в соответствии с Законом Украины О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, в котором указан статус ребенок с инвалидностью», или справки о получении государственной социальной помощи детям с инвалидностью, выданной структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения или индивидуальной программы реабилитации ребенка с инвалидностью, выданной врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения, или медицинского заключения о ребенке инвалидностью до 18 лет их нотариально заверенных копий); родители, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы, при наличии свидетельства о его рождении и документов, подтверждающих инвалидность ( их нотариально заверенных копий);

их нотариально заверенных копий); бабы, деды, совершеннолетние братья, сестры, мачехи, отчимы, сопровождающие детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины, в случае их принадлежности к категории лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, при наличии у них соответствующих подтверждающих документов и документов, подтверждающих родственные связи ( их нотариально заверенных копий);

их нотариально заверенных копий); опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекуна такому лицу не назначен, ― один из совершеннолетних членов семьи первого или второй степени родства при наличии документов, подтверждающих родственные связи, инвалидность ( их нотариально заверенных копий);

их нотариально заверенных копий); лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие ( находятся) в учреждениях/учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получают социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию ― в сопровождении работников заведения по уходу, уполномоченных директором заведения по уходу или лицом, которое его замещает. При этом из расчета один военнообязанный сопровождающий на 25 человек, за которыми необходим уход;

Выезд за пределы Украины граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, указанных в абзацах третьем - седьмом, девятом и десятом пункте 2(1), может осуществляться самостоятельно без лиц, нуждающихся в уходе. Предоставление разрешения на выезд осуществляется на основании нескольких документов, среди которых справка о пребывании на сопровождаемом консульском учете и документов, необходимых для выезда сопровождающего или попечителя.

Для выезда лиц, сопровождающих людей с инвалидностью, нужны следующие документы:

документ, подтверждающий факт инвалидности 1-й или 2-й группы, или, что проще и быстрее, заключение врачебно-консультационной комиссии при центре первичной медико-санитарной помощи;

подтверждение факта ухода.

Справки об уходе выдаются в течение пяти дней после обращения заявителя (опекун) в соответствующие властные структуры — в районные исполнительные органы власти, сельские и городские советы.

В случае, если лицо с инвалидностью или лицо, о котором нужно заботиться, является ВПЛ, то обращение с заявлением об уходе подается по месту регистрации фактического места жительства такого внутренне перемещенного лица.

Акт установления факта осуществления ухода составляется на ее основании в произвольной форме в течение пяти дней. Указанный акт направляется заявителю или выдается лично по его желанию.

Лицам, сопровождающим или заботящимся о детях, для самостоятельного выезда за границу необходимы те же документы, которые указаны в пункте 2(1) для выезда с ребенком, при условии, что он находится на консульском учете.