После изменений в законодательство. Как получить отсрочку и сколько она действительна во время военного положения — пошаговая инструкция 7 июля, 13:23 Мобилизация: как получить отсрочку и сколько она действительна во время военного положения (Фото:АрміяInform)

Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными во время военного положения. Закон предусматривает некоторые условия, при которых можно получить отсрочку от мобилизации.

Все военнообязанные уже имеют отсрочку от мобилизации, если к ним относится хотя бы одно условие из статьи 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации. Отсрочка гарантируется законом, независимо от того, заходил ли человек в территориальный центр комплектования.

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Для того, чтобы не быть мобилизованным, отсрочку подтверждают в ТЦК после того, как получают повестку об уточнении данных — адресно или в публичных местах. Для этого необходимо явиться с повесткой и довести до сведения ТЦК, что человек имеет право на отсрочку и не может быть мобилизован принудительно.

Как получить отсрочку в Украине

Право на отсрочку в Украине уже гарантировано законом, если лицо имеет хотя бы одно из оснований из статьи 23 закона О мобилизационной подготовке. Однако реализовать это право можно после того, как человека пригласят в ТЦК для уточнения данных.

Для подтверждения права на отсрочку, военнообязанный должен прийти в ТЦК в указанное время и предоставить документы о своем семейном положении, состоянии здоровья, работе или бронировании на работе. Если это первый раз, когда такого человека вызывают в ТЦК, надо сделать следующие шаги:

проверить в списке статьи 23 Закона, по какому основанию вы имеете отсрочку;

собрать необходимые документы, которые подтверждают право на отсрочку.

Список документов по конкретному случаю нигде не указан, его можно уточнить в ТЦК лично или у юристов. Однако в ТЦК может быть неполный список документов.

подготовить по несколько заверенных нотариусом копий документов, которые подтверждают отсрочку;

явиться в ТЦК по повестке и уточнить необходимые данные о себе, подать заявление на отсрочку и пакет документов, которые ее подтверждают.

Стоит иметь при себе оригиналы документов, однако в ТЦК надо предоставлять заверенные нотариусом копии. Документы следует сохранять, потому что ТЦК может вызвать людей с отсрочкой для проверки все равно.

В заявлении нужно указать паспортные данные заявителя, просьбу предоставить отсрочку в соответствии со статьей 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, дату, и подпись.

в ТЦК заявление регистрируют в журнале входящей корреспонденции ТЦК;

комиссия ТЦК рассматривает заявление и принимает решение о предоставлении отсрочки.

Человека вызывают в ТЦК для получения выписки из книги протоколов.

В ней указано:

ФИО;

дата рождения;

основания отсрочки;

номер и дата протокола отсрочки;

ФИО и подписи членов комиссии.

В результате, на руки выдают справку о предоставлении отсрочки со штампом в военном билете или временном удостоверении — этот документ и предъявляется по требованию о наличии отсрочки.

Если ТЦК отказывается принимать документы, подтверждающие отсрочку от мобилизации во время визита туда, пакет заверенных нотариально копий и заявление следует отправить заказным письмом с описью через Укрпочту. Подпись о получении такого письма подтверждает, что вы предоставили документы, и ТЦК должен рассмотреть их.

Кто имеет право на отсрочку в Украине

В Украине не мобилизуют вообще некоторых мужчин, таких как осужденных за тяжкие преступления, людей с психическими заболеваниями, инфекционными болезнями и тому подобное.

Однако право на отсрочку от мобилизации получают украинцы по следующим категориям:

для обучения;

для преподавания или занятия наукой;

по профессиональной деятельности;

по семейным обстоятельствам;

по состоянию здоровья;

из-за бронирования на работе;

Сколько длится отсрочка от мобилизации

Право на отсрочку существует на время, пока существует обстоятельство, по которому предоставляется отсрочка. Лиц с инвалидностью III группы не могут призвать без его согласия, а если человек получил отсрочку из-за заболевания родственника и уход — отсрочка продлится до тех пор, пока будет необходим уход.

Однако работники ТЦК могут периодически вызывать такого человека и проверять, не изменились ли его обстоятельства. Также он может получать повестки на улицах. По этим повесткам нужно приходить и подтверждать отсрочку.

Забронированные работники должны предъявить работниками ТЦК документ о бронировании. Такие мужчины стоят на спецучете в ТЦК, и их могут время от времени проверять — как на работе, так и вызывать в ТЦК для уточнения данных.

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