После изменений в законодательство. Как получить отсрочку и сколько она действительна во время военного положения — пошаговая инструкция

7 июля, 13:23
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Мобилизация: как получить отсрочку и сколько она действительна во время военного положения (Фото:АрміяInform)

Мобилизация: как получить отсрочку и сколько она действительна во время военного положения (Фото:АрміяInform)

Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными во время военного положения. Закон предусматривает некоторые условия, при которых можно получить отсрочку от мобилизации.

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Все военнообязанные уже имеют отсрочку от мобилизации, если к ним относится хотя бы одно условие из статьи 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации. Отсрочка гарантируется законом, независимо от того, заходил ли человек в территориальный центр комплектования.

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Для того, чтобы не быть мобилизованным, отсрочку подтверждают в ТЦК после того, как получают повестку об уточнении данных — адресно или в публичных местах. Для этого необходимо явиться с повесткой и довести до сведения ТЦК, что человек имеет право на отсрочку и не может быть мобилизован принудительно.

Как получить отсрочку в Украине

Право на отсрочку в Украине уже гарантировано законом, если лицо имеет хотя бы одно из оснований из статьи 23 закона О мобилизационной подготовке. Однако реализовать это право можно после того, как человека пригласят в ТЦК для уточнения данных.

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Для подтверждения права на отсрочку, военнообязанный должен прийти в ТЦК в указанное время и предоставить документы о своем семейном положении, состоянии здоровья, работе или бронировании на работе. Если это первый раз, когда такого человека вызывают в ТЦК, надо сделать следующие шаги:

  • проверить в списке статьи 23 Закона, по какому основанию вы имеете отсрочку;
  • собрать необходимые документы, которые подтверждают право на отсрочку.

Список документов по конкретному случаю нигде не указан, его можно уточнить в ТЦК лично или у юристов. Однако в ТЦК может быть неполный список документов.

  • подготовить по несколько заверенных нотариусом копий документов, которые подтверждают отсрочку;
  • явиться в ТЦК по повестке и уточнить необходимые данные о себе, подать заявление на отсрочку и пакет документов, которые ее подтверждают.
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Стоит иметь при себе оригиналы документов, однако в ТЦК надо предоставлять заверенные нотариусом копии. Документы следует сохранять, потому что ТЦК может вызвать людей с отсрочкой для проверки все равно.

В заявлении нужно указать паспортные данные заявителя, просьбу предоставить отсрочку в соответствии со статьей 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, дату, и подпись.

  • в ТЦК заявление регистрируют в журнале входящей корреспонденции ТЦК;
  • комиссия ТЦК рассматривает заявление и принимает решение о предоставлении отсрочки.

Человека вызывают в ТЦК для получения выписки из книги протоколов.

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В ней указано:

  • ФИО;
  • дата рождения;
  • основания отсрочки;
  • номер и дата протокола отсрочки;
  • ФИО и подписи членов комиссии.

В результате, на руки выдают справку о предоставлении отсрочки со штампом в военном билете или временном удостоверении — этот документ и предъявляется по требованию о наличии отсрочки.

Если ТЦК отказывается принимать документы, подтверждающие отсрочку от мобилизации во время визита туда, пакет заверенных нотариально копий и заявление следует отправить заказным письмом с описью через Укрпочту. Подпись о получении такого письма подтверждает, что вы предоставили документы, и ТЦК должен рассмотреть их.

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Кто имеет право на отсрочку в Украине

В Украине не мобилизуют вообще некоторых мужчин, таких как осужденных за тяжкие преступления, людей с психическими заболеваниями, инфекционными болезнями и тому подобное.

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Однако право на отсрочку от мобилизации получают украинцы по следующим категориям:

  • для обучения;
  • для преподавания или занятия наукой;
  • по профессиональной деятельности;
  • по семейным обстоятельствам;
  • по состоянию здоровья;
  • из-за бронирования на работе;

Сколько длится отсрочка от мобилизации

Право на отсрочку существует на время, пока существует обстоятельство, по которому предоставляется отсрочка. Лиц с инвалидностью III группы не могут призвать без его согласия, а если человек получил отсрочку из-за заболевания родственника и уход — отсрочка продлится до тех пор, пока будет необходим уход.

Однако работники ТЦК могут периодически вызывать такого человека и проверять, не изменились ли его обстоятельства. Также он может получать повестки на улицах. По этим повесткам нужно приходить и подтверждать отсрочку.

Забронированные работники должны предъявить работниками ТЦК документ о бронировании. Такие мужчины стоят на спецучете в ТЦК, и их могут время от времени проверять — как на работе, так и вызывать в ТЦК для уточнения данных.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Военные Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины территориальные центры комплектования ТЦК

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