бр 29 мая, 13:42 Всеобщая мобилизация: кто имеет право на бронирование и кого нельзя забронировать с 1 июня 2023 года (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине всеобщая мобилизация и военное положение продолжаются с 24 февраля 2022 года. работники ключевых отраслей могут получать бронирование от мобилизации. Рассказываем, кто имеет право на бронирование и как оно оформляется с 1 июня.

Всеобщей мобилизации подлежат все мужчины от 18 до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья к выполнению обязанностей. Некоторые категории мужчин могут получить отсрочку из-за бронирования на работе, однако некоторые не могут быть забронированы вообще — по приказу высшего военно-политического руководства.

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Постановлением № 400 от 28 апреля 2023 года Правительство внесло изменения в Постановление КМУ № 76 Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации по бронированию военнообязанных на период мобилизации и на военное время. Эти изменения сокращают сроки предоставления бронирования и ответы государственных органов после подачи документов работодателя.

Сколько длится бронирование для украинцев с 1 июня

Порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения определяет, что в решении Минэкономики указывается срок действия отсрочки, который не может превышать таких сроков:

срока проведения мобилизации — для военнообязанных, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

шесть месяцев — для военнообязанных, которые работают:

На предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания ( заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных заданий ( заказов); На предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований; На предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Кого можно забронировать от мобилизации — критерии

В Украине действует Приказ № 952 Министерства экономики, который утверждает Критерии определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для отраслей национальной экономики.

Предприятие, учреждение или организация могут претендовать на бронирование, когда:

совершают поддержку и сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с решением Кабинета Министров Украины или Министерства экономики;

совершают в соответствии с законами Украины реализацию государственной политики, за формирование которой отвечает Министерство экономики;

получают финансовую государственную поддержку в виде грантов в соответствии с законодательством Украины;

выполняют работы или предоставляют услуги для Министерства экономики на договорных началах, но только в случае, если такие договоры заключены на срок не менее шести месяцев;

если предприятие находится непосредственно в сфере управления Минэкономики и выполняет государственные заказы;

если предприятие проводит деятельность на территории трех и более областей Украины в сфере, формирование и/или реализацию политики которой обеспечивает Министерство экономики;

если предприятие проводит такой вид производства или предоставления услуг, которое обеспечивает потребности других предприятий, учреждений, организаций в материально-технических ресурсах, сырье и материалах, комплектующих изделиях, отсутствие которых приведет к полной остановке производства продукции или предоставления услуг, в сфере, формирование и/или реализацию политики которой обеспечивает Минэкономики.

Решение о предоставлении статуса предприятия, которое соответствует критериям должно быть изложено письменно. Если предприятию отказывают в предоставлении статуса, которое соответствует критериям Минэкономики, то в отказе должно быть подробно описаны причины такого отказа.

Предприятие должно соответствовать хотя бы одному критерию:

предприятия, учреждения и организации, которым установлены мобилизационные задания ( заказы);

заказы); предприятия, учреждения и организации, осуществляющие производство товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;

предприятия, учреждения и организации, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Бронирование военнообязанных — порядок действий

Если предприятие, организация или учреждение соответствуют требованиям для бронирования, работодатель должен подготовить пакет документов, которые подаются в профильное министерство/другой государственный орган, или соответствующую областную/городскую госадминистрацию, или соответствующую областную, городскую военную/военно-гражданскую администрацию. К этим документам относятся:

список работников, которые подаются на бронирование;

справка о количестве военнообязанных;

соответствующее обоснование необходимости бронирования.

После этого соответствующие органы должны отправить документы на проверку. Ранее эта процедура была неограничена во времени, однако Постановлением КМУ № 400 утверждено, что согласование длится до 20 дней:

представление органами государственной власти, другими государственными органами списков для их проверки и согласования в срок не более 5 рабочих дней в Генштаб ВС ( СБУ, Службу внешней разведки);

СБУ, Службу внешней разведки); согласование и представление списков Генеральным штабом Вооруженных Сил ( СБУ, Службой внешней разведки) в срок не более 10 рабочих дней в Минэкономики;

СБУ, Службой внешней разведки) в срок не более 10 рабочих дней в Минэкономики; принятие Минэкономики решения о бронировании военнообязанных в срок не более 5 рабочих дней;

Кому могут отменить бронирование и мобилизовать на общих условиях

Законом предусмотрены случаи, когда работник, который был забронирован предприятием, теряет право на отсрочку и может быть мобилизован на общих условиях. Такое происходит, если:

истек срок действия бронирования и его не возобновили;

предприятие, учреждение, организация, предоставившее бронирование, завершило выполнение мобилизационного задания ( заказа) или его отменили;

заказа) или его отменили; предприятие, учреждение, организация, предоставившее бронирование, завершило производство товаров, выполнение работ и предоставление услуг для обеспечения нужд ВСУ, других военных формирований;

предприятие, учреждение или организацию, предоставившую бронирование, лишили статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период уполномоченным органом;

орган власти или предприятие, учреждение или организацию, которые предоставляют бронирование ликвидировано;

военнообязанного уволили из органа власти или предприятия, учреждения и организации, предоставившей бронирование;

лицо добровольно подписало мобилизационное распоряжение;

Отсрочка прекращается предоставляться законом, когда исчезают основания ее предоставления, а окончательно аннулируется работниками ТЦК при проверке учетных данных, когда мужчины приходят по повестке.

Забронированные работники стоят на спецоболочке в ТЦК, поэтому, когда заканчивается бронирование они оперативно могут быть мобилизованы по необходимым на фронте специальностям.

Кого нельзя забронировать с 1 июня 2023 года

Существуют две категории работников, которые не получают отсрочку из-за бронирования на работе, даже если организация может предоставить бронирование. Не могут быть забронированы две категории работников:

те, которые не получают бронирование из-за своей военной специальности, указанной в списке Главнокомандующего ВСУ, который он подал Минобороны;

лица, которые уже имеют право или получить отсрочку от мобилизации по статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации.

В письме Минобороны № 220/1469 от 11.03.2022 указано, что Главнокомандующим ВСУ принято решение о запрете бронирования военнообязанных, имеющих указанные ниже дефицитные для ВСУ военно-учетные специальности:

Рядового, сержантского и старшинского состава: 003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 058, 065, 069, 070, 071, 072, 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163, 178, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 265, 267, 307, 320, 323, 326, 333, 340, 379, 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 543, 544, 549, 550, 554, 569;

Офицерского состава по группам ВОС: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.