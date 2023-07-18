Мобилизация в Украине. Как законно вручать повестки и могут ли доставить силой в ТЦК и отправить сразу на фронт 18 июля, 11:32 Мобилизация в Украине — Где и как можно вручать повестки и законно ли доставлять силой в ТЦК и отправлять на фронт (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Общая мобилизация и военное положение продолжаются в Украине с 24 февраля 2022 года. Повестки вручают всем военнообязанным и мобилизуют для восстановления потерь на передовой и доукомплектовании других подразделений. В ТЦК объяснили, могут ли отправить на передовую сразу с улицы повесткой и можно ли применять силу при вручении повесток.

Общая мобилизация и военное положение продлены в Украине до 18 августа 2023 года. Во время правового режима военного положения все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными. Любого из мужчин могут мобилизовать для защиты страны — для этого нужно вручить повестку и проверить, пригоден ли человек к военной службе по состоянию здоровья.

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Как сообщил Украинскому радио Полтава представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин, работники ТЦК держатся в рамках законодательства, когда вручают повестки. Он сообщил об умышленных провокациях военных и о том, законно ли сразу с улицы отправлять мужчин в часть на фронт.

Как и где происходит вручение повестки

Постановление КМУ № 1487 содержит утвержденную форму повесток. Ее бланк предусматривает расписку с личной подписью лица о получении повестки. Постановлением также предусмотрен порядок вручения таких повесток военнообязанным, а именно: вручение повесток под их личную подпись по месту жительства (пункт 32 постановления).

Роман Истомин отметил, что вручение повесток на улице также в рамках законодательства, поскольку нигде не запрещено вручать повестки на улицах или в людных местах. Кроме того, сейчас мужчины не обновляют данные о себе или переехали и не стали на воинский учет по новому месту жительства, что является нарушением правил учета.

«Если вручение повестки по адресу проживания, то общение идет в коридоре, в дверях, условно. Бывают такие случаи, что когда люди увидят работников ТЦК, то прячутся, или просто не открывают. Заходить на частную территорию, а тем более совершать там какие-то противоправные действия, выводить силой — такого работники ТЦК не могут. Срывы мобилизационной кампании могут быть на руку только нашему врагу», — подчеркнул военный.

Кто может вручать повестки в Украине

Законодательством не установлено место, в котором могут вручить повестку. Как пояснила NV Мария Звягинцева, юрист Юридической сотни, количество тех, кто вручает повестки, не определено ни одним нормативно-правовым актом. Вручать их могут уполномоченные лица.

В соответствии с пунктом 56 Положения, оповещение граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытие на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных (городских) территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Законом не предусмотрены полномочия по заполнению повесток лицами, получившими право на вручение повесток. Вручение повесток осуществляют уполномоченные на это лица:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций, независимо от подчинения и формы собственности;

представители учебных заведений;

должностные лица районного ( городского) ТЦК.

Перед вручением повестки граждане имеют право проверить документы у лиц, которые это делают. В частности, представителям ТЦК для проверки документов необходим приказ коменданта с мокрой печатью и фамилиями работников ТЦК, для вручения повестки — приказ начальника ТЦК с фамилиями работников, а также служебные удостоверения о том, что они действительно работают в ТЦК. Другие лица предоставляют приказ начальника ТЦК, который уполномочивает на вручение повесток и служебные удостоверения.

После вручения повестки, человек расписывается в отрывной части бланка. Он получает повестку, бланк с подписью остается в ТЦК, через который повестку вручили. В случае неявки по повестке, такой человек несет административную или уголовную ответственность.

Можно ли вручить повестку и сразу отправить на фронт

Представитель Полтавского ТЦК отметил, что на улицах нельзя вручать мобилизационные распоряжения, обходя уточнение данных и определение пригодности к службе.

Он говорит, что даже если работник ТЦК хочет это сделать, «отлавливает» мужчину и хочет направить на фронт без учебного центра и решения ВВК, то ему придется незаконно сажать такого человека в автобус в часть — без личного дела, справок и других документов.

«Если он этого гражданина правдами и неправдами посадит в автобус, который едет в эту воинскую часть, когда он приедет туда, а в воинской части спрашивают, где личное дело, ВВК о вашей пригодности? Даже если работник ТЦК договорится, в части такого человека не примут — не нужен граждан, которого сегодня условно принимают, а завтра увольняют», — отметил Истомин.

Тем не менее, увольнение такого военного по законам Украины непростое. Необходимо, чтобы у него было основание, предусмотренное статьей 26 закона Украины о Воинской обязанности и военной службе. Кроме того, увольнение с военной службы не происходит за один день — после написания рапорта необходимо, чтобы он прошел по подчинению несколько человек.

Может ли ТЦК доставлять мужчин силой

В Сети получило резонанс видео из Одессы, на котором военные силой задерживают мужчину посреди улицы и заталкивают его в микроавтобус. В одесском ТЦК объяснили, что мужчину задержали, потому что тот вел прямую трансляцию того, как на улице разворачивают мобильный блокпост. В ТЦК отметили, что это строго запрещено во время действия военного положения, а также пообещали наказать тех, кто превысил полномочия.

Полиция проверяет ситуацию в Днепре, когда 14 июля в telegram-каналах появилось видео, где на городском пляже в Днепре мужчины в военной форме преследуют мужчину, применяя силу со словами «стреляй по ногам» и требованиями «лечь на землю». Автор видео считает, что таким образом работники военкомата пытались вручить повестку.

Роман Истомин объяснил, что часто работников ТЦК провоцируют намеренно — ради видео. Военный не оправдывает работников, которые могут сорваться, однако объясняет, что в Украине некоторые подобные ситуации намеренно спровоцированы лицами, которые потом публикуют такие видео для дискредитации мобилизации и ВСУ,

«Есть много резонансных видео, где представители ТЦК применяют силу, например, заходят на частную территорию, силой вытаскивают таких людей. Гражданин обрезает часть видео, которая ему не выгодна — где он провоцирует, и выставляет, что его уже забирают. Что было до этого обычно не показывают. Я ни в коем случае не оправдываю такие действия работников ТЦК, как бы ни провоцировали, нужно действовать в рамках закона, но все согласятся, что представители ТЦК также люди», — сообщил представитель Полтавского ТЦК.