Кабмин продлил отсрочку от призыва на три месяца для некоторых категорий военнообязанных

30 декабря, 19:28
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В Украине военное положение и мобилизация продлены до 19 февраля 2023 года (Фото:Facebook Генштаба ВСУ)

В Украине военное положение и мобилизация продлены до 19 февраля 2023 года (Фото:Facebook Генштаба ВСУ)

Кабмин продлил действие отсрочки от призыва во время мобилизации на три месяца тем, кто имел бронь за органами госвласти и другими государственными органами.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Он отметил, что уже внесены изменения в постановление Кабмина от 04.11.2022 № 1259 О продлении сроков действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации.

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Предусматривается, что сроки действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации продлеваются автоматически на три месяца. Изменения действуют для военнообязанных, которым отсрочки были предоставлены соответствующими решениями Минэкономики согласно постановлению правительства от 03.03.2022 № 194 «Некоторые вопросы бронирования военнообязанных в условиях правового режима военного положения» и сроки действия которых не истекли.

В Украине военное положение и мобилизация продлены до 19 февраля 2023 года.

Во время всеобщей мобилизации призыву подлежат все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, которые могут нести службу и отвечают требованиям о физическом здоровье.

https://www.youtube.com/embed/tOApTOM5ApI
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Мобилизация Кабинет министров Украины Войска РФ Призыв

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