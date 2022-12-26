Отсрочка от мобилизации. Призывают ли осужденных с условным сроком в Украине 26 декабря, 10:42 Мобилизация — призывают ли осужденных в Украине и когда у них есть отсрочка (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Раде уточнили процедуру мобилизации подозреваемых и обвиняемых, желающих заменить приговор на службу. Однако мобилизуют ли во время войны уже осужденных украинцев?

Условный срок не является основанием для отсрочки от мобилизации, сообщает адвокат Марина Бекало в ответ на запросы украинцев. Он не указан среди оснований для освобождения от призыва при мобилизации в статье 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

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«Указанной статьей Закона не предусмотрено такое основание для увольнения как отбывание наказания с испытанием. Так, согласно абз.14 части 1 статьи 23 Закона о мобилизации, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные: другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях. К таким лицам можно отнести, в частности, тех, кто был исключен из военного учета», ― пишет она.

Когда осужденные исключаются из военного учета

В статье 37 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе, исключению из военного учета подлежат граждане Украины, которые:

были ранее приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера.

Если мужчина не был приговорен к лишению свободы по совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, и не был направлен для отбывания наказания в учреждение исполнения наказаний, а был осужден и его освободили от отбывания наказания с испытанием (с испытательным сроком), он не подпадает под указанные пункты, объясняет адвокат.

«Это не является основанием для исключения его из военного учета, и соответственно он военнообязан и подлежит призыву во время мобилизации», ― подчеркнула она.

Таким образом, военнообязанные, отбывающие условное наказание, которым им заменили заключение, они могут быть мобилизованы на общих условиях.

Кто имеет право на мобилизацию вместо решения суда

В статье 616 Уголовного кодекса указано, что во время войны подозреваемый, обвиняемый, который во время досудебного расследования или судебного разбирательства содержится под стражей, может подать ходатайство об отмене этой меры пресечения для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации на особый период.

Право на это имеют подозреваемые во всех преступлениях, кроме подозреваемых в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Вообще не имеют право на замену срока наказания лица, которым наказание будет производиться по следующим статьям:

115, 146−147, 152−156, 186, 187, 189, 255, 2551, 257, 258−262, 305−321, 330, 335−337, 401−414,4 Кодекса Украины.

Среди них насилие, развращение несовершеннолетних, организованная преступность, пропагандистская войны, государственная измена.