«Из 100 человек — добровольцев трое». Как происходит мобилизация в Украине на шестой месяц полномасштабной войны — руководитель ТЦК 8 августа, 17:05 Как происходит мобилизация в августе (Фото:facebook / Министерство обороны Украины)

В Украине продолжается военное положение, во время которого проводят общую мобилизацию всех военнообязанных граждан. Стало известно, почему стало меньше желающих добровольно вступить в ВСУ и как проходит распределение призывников.

После начала полномасштабного вторжения России в экс-военнокоматы, которые сейчас называются территориальными центрами комплектования и социальной поддержки, хлынули большие потоки добровольцев, желающих вступить в ряды ВСУ. В настоящее время их количество существенно снизилось. " Приходят [добровольцы], но очень мало. Все очереди в территориальные центры, которые показывают по телевидению, — это очереди людей, желающих получить отсрочку, пройти медицинскую комиссию или какие-то другие вопросы. Из 100 человек добровольцев будет около трех. А в начале агрессии из каждой сотни только трое приходили за справкой", — поделился глава Дарницкого ТЦК в Киеве полковник Руслан Тригуб.

Видео дня

Он также объяснил, почему некоторым добровольцам отказывают в оперативной мобилизации и отправляют их ожидать мобилизационное распоряжение: «Добровольцев мы тоже отправим, однако одними только добровольцами мы не сможем выполнить мобилизационные задачи, возложенные на территориальный центр, поэтому вызывают и других людей, вручают повестки, сверяют учетные данные Мобилизация продолжается, запросы поступают, и мы призываем людей».

Полковник рассказал, что сначала мобилизуют лиц, имеющих определенный военный опыт, потому что на их подготовку уходит гораздо меньше времени, чем на обучение призывников «с нуля»: «Есть военно обученный ресурс — это лица, которые служили в армии. Их учили, государство на них тратило средства, когда они служили на срочной военной службе (или в полиции или в Службе безопасности). Их не надо переучать — нужно только напомнить, что они знают. Человек может не хотеть служить, ему может хотеться быть дома, у него здесь семья и все такое. Есть и люди, которые не служили в армии, но хотят защищать государство. Однако если есть требования призывать обученный ресурс: людей, которые учились на танкистов, артиллеристов, стрелков, гранатометчиков, то мы вызываем в первую очередь именно их».

Когда в ТЦК приходит военнообязанное лицо, то при изучении его личных данных учитывают, служил ли он раньше, какую гражданскую профессию имеет, является ли она родственна какой-либо военной специальности. То есть, если человек имеет большой опыт работы механиком, то его распределят ремонтировать военные автомобили. Также Тригуб заверил, что также учитывают пожелания призывника, кем бы он хотел стать — танкистом, артиллеристом и т. п. (если он не имеет опыта и специфических навыков, которые могут быть задействованы в другой сфере).

«Если это боевая часть, то самая распространенная специальность — стрелок, потому что всех в первую очередь обучают стрелку. Оружие солдата — автомат, он должен владеть этим оружием и уметь стрелять из него. А потом уже во время службы переучивается на другие специальности. Есть много профессий, не родственных военной специальности, поэтому определенный процент людей идет не по профессии и им назначают военную специальность стрелка», — пояснил полковник.

Военный считает, что количество желающих защищать страну в рядах армии связано с тем, что у людей угасает патриотизм: «Когда враг был близок — тогда был больше патриотизм. Сейчас враг немного дальше, и хотя он до сих пор в нашем государстве, люди считают, что война уже не у нас».

Также он пояснил, что женщинам не обязательно ждать 1 октября, чтобы стать военным учетом: «До этого находились на военном учете те, кто имел учетную специальность: врачи, медсестры, ряд других военных специальностей. Поэтому у нас были редкие случаи, когда призывали женщин».

Напомним, ранее НВ рассказывал, кто из женщин сможет получить отсрочку от мобилизации после взятия на военный учет.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.