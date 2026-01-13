Обязательная военная подготовка студентов-медиков — Какие правила действуют с 1 января 2026 года и что объяснила юрист (Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua 66 омбр им М. Храброго)

В Верховной Раде готовятся продлить мобилизацию и военное положение в Украине после 3 февраля. Кроме того, с 1 января 2026 года в Украине вступило в силу постановление КМУ 1612 , которое вводит новый порядок подготовки офицеров запаса. Как объясняют юристы, на эти изменения стоит обратить особое внимание студентам медицинских и фармацевтических специальностей, поскольку для них военная подготовка становится обязательной.

Юрист, координатор горячей линии Юридической сотни Ангелина Славич объяснила NV, на что именно нужно обратить внимание и какие изменения теперь действуют в Украине и будут применены к студентам и тем, кто учится на военной кафедре.

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«Такие изменения направлены на усиление обороноспособности страны. Важно, чтобы студенты знали свои права во время прохождения подготовки, обжалования решений об отчислении или по вопросам воинского учета», — подчеркнула она.

Обязательная военная подготовка с 1 января — что изменили

Высшие учебные заведения (государственные и частные) обязаны организовать прохождение подготовки для студентов медицинских и фармацевтических специальностей, которые являются пригодными к военной службе по состоянию здоровья и прошли профессиональный психологический отбор.

Отказ от обязательной подготовки является основанием для отчисления из учреждения высшего образования.

Для студентов других специальностей подготовка по программе офицеров запаса остается добровольной — они могут сами выбрать военное подразделение или высшее военное учебное заведение.

Перечень специальностей и объемов подготовки определяет Минобороны по согласованию с МОН и Минздравом.

Как проводится подготовка офицеров запаса

Юрист объясняет, что подготовка офицеров запаса проводится за счет:

средств государственного бюджета, предусмотренных на содержание ВСУ и других военных формирований;

средств физических и/или юридических лиц.

При этом обязательная подготовка офицеров запаса медицинской службы проводится за счет:

средств государственного бюджета, предусмотренных на содержание ВСУ и других военных формирований;

средств, предусмотренных на подготовку соискателей высшего образования в пределах источников финансирования высших учебных заведений по соответствующим программам МОН и Минздрава.

Кого могут отчислить и что будет после окончания программы

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Для программы существуют четкие основания для отчисления, которые озвучила Ангелина Савич:

невыполнение учебного плана или отсутствие без уважительной причины на занятиях учебной дисциплины Военная подготовка;

по собственному желанию;

уклонение без уважительной причины от прохождения учебного сбора;

нарушение дисциплины и общественного порядка во время обучения в военном учебном подразделении или высшем военном учебном заведении;

нарушение условий контракта;

по состоянию здоровья;

нарушение правил воинского учета.

После выполнения учебного плана, прохождения учебного сбора и сдачи выпускного экзамена граждане Украины принимают Военную присягу (кроме тех, кто ее уже сдал). Им присваивается воинское звание младшего лейтенанта запаса.

Если у вас возникли вопросы относительно этих изменений — обращайтесь на горячую линию Юридической сотни по телефону 0 800 308 100 (бесплатно, с понедельника по субботу с 09:00 до 20:00).