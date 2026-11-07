«Сделать жизнь уклонистов некомфортной». Какие изменения в мобилизации готовит Минобороны и чем СБУ отвлекает внимание от Карфагена — обозреватель Radio NV

7 ноября, 04:04
NV Премиум
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Новобранец во время базовой общевойсковой подготовки (Фото: Facebook/118-я отдельная механизированная бригада)

Новобранец во время базовой общевойсковой подготовки (Фото: Facebook/118-я отдельная механизированная бригада)

Автор: Алексей Тарасов

Обозреватель Radio NV Юлия Забелина — об обысках СБУ у сотрудника ГУР на фоне операции Карфаген, событиях в Петропавловской Борщаговке и изменениях, касающихся СОЧ, уклонистов и демобилизации, которые готовят в Минобороны.

— 6 ноября адвокат Маси Найем сообщил, что СБУ пришла с обысками к сотруднику ГУР. Что тебе об этом известно? Может ли это быть как-то связано с операцией «Карфаген» и всеми теми скандалами, о которых мы слышим на этой неделе?

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— Это определенно связано. Во-первых, страна уже не первый день обсуждает эту дикую историю — расследование, которое обнародовали НАБУ и САП.

Теги:   Интервью NV Мобилизация Radio NV операция Карфаген Петропавловская Борщаговка

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