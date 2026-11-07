Обозреватель Radio NV Юлия Забелина — об обысках СБУ у сотрудника ГУР на фоне операции Карфаген, событиях в Петропавловской Борщаговке и изменениях, касающихся СОЧ, уклонистов и демобилизации, которые готовят в Минобороны.

— 6 ноября адвокат Маси Найем сообщил, что СБУ пришла с обысками к сотруднику ГУР. Что тебе об этом известно? Может ли это быть как-то связано с операцией «Карфаген» и всеми теми скандалами, о которых мы слышим на этой неделе?

Реклама

— Это определенно связано. Во-первых, страна уже не первый день обсуждает эту дикую историю — расследование, которое обнародовали НАБУ и САП.