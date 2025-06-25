Призыв во время войны: может ли ТЦК мобилизовать, если подано заявление на отсрочку

Отсрочка — это законное право для военнообязанных отсрочить мобилизацию в армию. NV проанализировал сообщение адвоката о том, могут ли мобилизовать мужчину, если он подал заявление на отсрочку.

Мобилизуют ли, когда ждешь отсрочку

Адвокат Николай Михальчук рассказал, может ли ТЦК и СП мобилизовать, если подано заявление на отсрочку.

Ответ на данный вопрос содержится в пункте 60 Постановления № 560 Кабмина: до принятия комиссией решения военнообязанный не подлежит призыву на военную службу по мобилизации, на особый период. Также указано, что поданное заявление на отсрочку подлежит регистрации в день его подачи.

То есть, ТЦК и СП не имеет права мобилизовать военнообязанного, который подал заявление на отсрочку ровно до тех пор, пока такое заявление будет рассмотрено. Если результат будет положительный — ТЦК и СП не может мобилизовать, пока действует отсрочка.

Напомним, что Комиссия обязана рассмотреть заявление на отсрочку в течение 7 календарных дней, в некоторых случаях — до 15 календарных дней.

«Из практики не все ТЦК и СП предоставляют доказательства принятия заявления на отсрочку — не предоставляют возможность сделать фото зарегистрированного заявления или не ставят отметку на другом экземпляре заявления о его принятии», — пишет Николай Михальчук.

Эксперт рекомендует настаивать на регистрации такого заявления и иметь хотя бы фото поданного вами уже зарегистрированного заявления.

«В противном случае существует риск быть мобилизованным любым ТЦК и СП, поскольку у вас не будет подтверждений подачи заявления на отсрочку. Если ТЦК и СП отказывает в проставлении отметки на вашем экземпляре заявления на отсрочку о ее принятии или отказывает сделать фото уже зарегистрированного заявления, рекомендуют обратиться в ТЦК и СП с письменным заявлением о предоставлении подтверждения принятия заявления на отсрочку», — отмечает адвокат.

Для кого возможна отсрочка и какие основания

Согласно статье 23 закона о мобилизации, отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации можно оформить при наличии следующих оснований:

Отсрочка для лиц с инвалидностью

Признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6−12 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии).

Бронирование

Лица, забронированные на период мобилизации и на военное время, находятся на специальном воинском учете.

Отсрочка от мобилизации по семейным обстоятельствам

1. Женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов более чем за три месяца.

2. Женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй из родителей такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда или запись об отце такого ребенка в Книге регистрации рождений осуществлен на основании части первой статьи 135 Семейного кодекса Украины.

3. Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

4. Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы и другими тяжелыми болезнями полный список которых указан в законе.

5. Женщины и мужчины, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы.

6. Усыновители, на содержании которых находится ребенок (дети), которая (которые) до момента усыновления была (были) ребенком-сиротой (детьми-сиротами) или ребенком (детьми), лишенным (лишенными) родительской опеки, в возрасте до 18 лет, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находится ребенок-сирота (дети-сироты) или ребенок (дети), лишенный (лишенные) родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

7. Заняты постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком и / или своими отцом или матерью (отцом или матерью жены (мужа), если она сама нуждается в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения, умерла (погибла), признана пропавшей без вести или безвестно отсутствующей, объявлена умершей, и отец или мать жены не имеет других трудоспособных членов семьи, которые обязаны и могут осуществлять за ними уход), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе.

8. Опекун лица, признанного судом недееспособным.

9. Лица, имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы.

10. Лица, имеющие одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы, или одного из родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать (кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, находятся под арестом (кроме домашнего ареста), отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы). В случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью І или ІІ группы может только одно лицо из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью.

11. Члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или ІІ группы, занятые постоянным уходом за ним (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или если члены семьи первой степени родства сами нуждаются в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения). В случае отсутствия членов семьи первой и второй степени родства норма настоящего абзаца распространяется на членов семьи третьей степени родства лица с инвалидностью I или ІІ группы.

12. Женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе.

Отсрочка от мобилизации студентов, аспирантов и работников учебных заведений

1. Соискатели профессионального (профессиональнотехнического), профессионального предвысшего и высшего образования, обучающихся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который является высшим за ранее полученный уровень образования в последовательности, определенной в части второй статьи 10 Закона Украины Об образовании, а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру. Аспиранты могут получить отсрочку только в случае обучения на бюджете.

2. Научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющие научную степень, и педагогические работники заведений профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии что они работают соответственно в заведениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, заведениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75

Отсрочка в связи с профессиональной деятельностью

Отсрочка предоставляется работникам органов военного управления, воинских частей, предприятий МО, ВСУ, СБУ, Нацгвардии, Нацполиции, НАБУ, ГБР и других силовых структур.