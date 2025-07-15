ФЛП в армии: кто и какие налоги больше не должен платить

Самозанятые физические лица, которые были мобилизованы или подписали контракт на военную службу, освобождаются от уплаты налогов и подачи отчетности на время службы. NV разобрался, какие налоги и кто теперь может не платить.

Какие налоги не платят мобилизованные ФЛП

Как пишет пресс-служба Государственной налоговой службы Украины, налоги, которые не будут уплачиваться ФЛП, защищающим Украину:

начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц;

начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по единому налогу;

начисления, уплаты и представления отчетности по военному сбору в составе налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц или единого налога.

Основанием для такого освобождения являются поданные по месту налоговой регистрации следующие документы:

заявление самозанятого лица;

копия военного билета или другого документа, подтверждающего призыв на военную службу по призыву по мобилизации, на особый период.

Освобождение применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (даты мобилизации, заключения контракта, демобилизации) с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Налоговые обязательства ФЛП

Что делать ФЛП:

если информация о мобилизации, контракте или демобилизации уже есть в Реестре — заявление подавать не нужно;

если данных в Реестре нет — можно подать заявление и копии подтверждающих документов самостоятельно в налоговую.

Платят ли штрафы мобилизованные ФЛП

ГНС не будет начислять авансовые платежи по единому налогу и военному сбору на период мобилизации или действия контракта. Если такие суммы уже были начислены — они подлежат аннулированию.

Если ФЛП было исключено из реестра плательщиков единого налога из-за неуплаты налоговых обязательств во время мобилизации или службы по контракту — он будет восстановлен автоматически.

Также мобилизованные физические лица — предприниматели/лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность/члены фермерского хозяйства, если они не относятся к лицам, подлежащим страхованию на других основаниях, информация о которых имеется в Реестре, имеют право не начислять, не исчислять и не уплачивать ЕСВ на весь срок их военной службы, в том числе и военной службы по контракту.

Кроме того, за период мобилизации плательщика единого взноса или действия заключенного с таким лицом контракта начисленные суммы штрафных санкций и пени подлежат отмене (аннулированию) за отчетные периоды включительно до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором контролирующим органом получены сведения о мобилизации плательщика единого взноса.

Если у ФЛП есть наёмные работники — он может уполномочить другое лицо выплачивать зарплату работникам. ЕСВ в таком случае начисляет уполномоченное лицо, а уплатить его ФЛП может в течение 180 дней после демобилизации — без штрафов.

Отчетность по ЕСВ подается ФЛП в течение 150 дней после демобилизации, также без штрафов и пени.

Если возникли нарушения до начала службы или во время нее (несвоевременная уплата или отчетность) — ФЛП освобождается от ответственности, если выполнит обязанности в установленные сроки после демобилизации: