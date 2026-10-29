— Вчера, когда я слушала Сергея Корецкого и его рассуждения об этом новом общественном договоре, я обсуждала это с депутатами — в том числе из правящей политической силы. Они советовали премьеру не разбрасываться такими громкими словами, как «общественный договор». Но что на самом деле сказал премьер? Фактически он повторил концепцию «воюй или работай», которую уже не раз озвучивали и президент, и предыдущие премьеры. Он заявил, что общество должно найти механизм, позволяющий бизнесу участвовать в процессе мобилизации и привлекать людей в армию. Нам нужно найти такой идеальный механизм — и это станет новым общественным договором. Олег, существует мнение, что, с одной стороны, правительство делает что-то не то и берет на себя слишком много лишнего, за что его критикуют депутаты. С другой стороны, есть точка зрения, что в правительстве появился «взрослый», который берется за непопулярные решения и пытается исправить ситуацию, запущенную годами. К какому мнению ты больше склоняешься?

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— Я, честно говоря, не вижу между ними противоречий, потому что это может быть и то, и другое.

В этой ситуации начну с хорошего. На мой взгляд, хорошо, что этой темой вообще начали заниматься и находится тот, кто готов взять на себя политическую ответственность за то, чтобы хотя бы погрузиться в этот вопрос. Ведь вокруг темы мобилизации всё это время накапливались исключительно вопросы, раздражение и системные дисфункции.

Соответственно, то, что за это вообще готовы взяться, и то, что господин Корецкий за это взялся, — это заслуживает уважения. К сожалению, на этом — по крайней мере, с моей стороны — позитивные моменты заканчиваются. Ведь с такой инициативой я не согласен ни по каким параметрам.

— А с какой именно ты не согласен?

— Инициативой — начать рассмотрение вопроса мобилизации со снижения процента забронированных сотрудников на предприятиях и изменения процедуры бронирования.