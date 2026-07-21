Глава Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Юрий Гудименко в интервью Radio NV заявил, что, несмотря на технологический прорыв, мобилизация все еще нужна и она будет в значительной степени принудительной.

В эфире Radio NV Гудименко подчеркнул, что в любом случае финальную точку в войне будет ставить пехота, но в то же время война и украинская армия стали гораздо технологичнее.

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По его словам, когда-нибудь финальной точкой войны должна была бы стать максимальная роботизация большинства процессов на линии фронта, но люди и мобилизация всё равно нужны.

"И в любом случае сейчас мобилизация, хотим мы этого или нет, будет в значительной степени принудительной", - добавил глава антикоррупционного совета при Минобороны.

Спор между Федоровым и Сырским вокруг реформы мобилизации и протесты в Украине

Ранее ряд СМИ сообщали, что президент Владимир Зеленский решил уволить Федорова с должности министра обороны из-за его конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и провала реформы мобилизации.

16 июля Федоров заявил на брифинге, что невозможно решить вопрос мобилизации без нового общественного договора и без реальных изменений в армии.

По словам Федорова, военным нужно уважение, сроки службы, возможность перевода и социальная поддержка. Кроме этого, министр прокомментировал один из упреков о том, что он не смог исправить ситуацию с мобилизацией и напомнил, что ТЦК подчиняются Сухопутным войскам, которые подчиняются Сырскому.

Сырский в опубликованной 20 июля колонке на Милитарном заявил, что система новых контрактов для военнослужащих, которую продвигал Федоров, далека от совершенства, а также, что реформа мобилизации — это «работа Минобороны». Сырский, в частности, утверждает, что новые контракты заключили «около 2000 человек на миллионную армию».

«То же касается реформы мобилизации — задача, которую поставил президент. Сухопутные войска и ТЦК находятся в моей вертикали, и мы готовы к переменам: посещаем все заседания в Верховной Раде, передаем информацию обо всех нарушениях в ГБР, настаиваем на привлечении полиции. Но сама реформа – это законодательная и административная работа министерства. Я жду ее так же, как и вся страна», — написал главнокомандующий ВСУ.

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Протесты с требованием отставки Александра Сырского с должности главнокомандующего и возвращения Михаила Федорова на должность министра обороны продолжаются в Киеве и ряде других украинских городов с 16 июля.

СМИ писали, что на фоне протестов Зеленский рассматривает возможность увольнения Сырского. В то же время, NV со ссылкой на депутатов оборонного комитета сообщал, что Зеленский не изменил своего решения и не планирует возвращать Федорова на должность министра обороны.