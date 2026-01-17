Глава Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Юрий Гудименко рассказал в интервью Radio NV , какие главные «болезни» есть в Минобороны, чего ожидает от нового министра Михаила Федорова , что известно о его «недоразумениях» с главкомом Александром Сырским, а также прокомментировал проблему с мобилизацией и воровство в ВСУ.

— У нас есть теперь новый министр обороны. Буквально шесть месяцев мы имели Дениса Шмыгаля, многие говорили, что после Рустема Умерова это была гораздо более конструктивная работа. Прошло шесть месяцев — теперь новый министр. Ваши главные ожидания от нового человека на этой должности?

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— Самое главное — мы, кажется, получили впервые за достаточно долгий период человека, у которого есть свое видение, своя миссия и свои цели.

Относительно Дениса Шмыгаля: его каденция была очень короткой, ее сложно анализировать по сравнению с другими. Но можно сказать, что он действительно упорядочивал хаос, за что лично я ценю эту работу. Было важно лечить Минобороны после Рустема Умерова.

Он навел достаточно серьезный порядок в команде на топ-уровне и на среднем уровне.

То есть он слушал, он давал команды, он принимал решения, которые очень долго не принимались, которые очень давно зрели. Я бы сказал, что некоторые из них просто перезрели даже и вот-вот потеряют актуальность, но он принимал решения и это важно. Потому что одна из главных болезней Министерства обороны — это нежелание принимать решения. И это касается всех уровней — как высшего уровня, так и среднего звена, так и более нижнего звена обычных работников. К сожалению, эта болезнь очень существенно влияет на работу Минобороны.

У Михаила Федорова есть свое видение, он его заявил.