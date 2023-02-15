Обновление законов. Еще одна категория украинцев может получить право на демобилизацию 15 февраля, 14:33 Мобилизация 2023 — одна категория мужчин сможет демобилизоваться во время войны (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым хотят расширить перечень лиц, имеющих право уволиться с военной службы по призыву во время мобилизации .

Военное положение и всеобщая мобилизация продолжаются в Украине с февраля 2022 года. Многие мужчины с инвалидностью пошли добровольно защищать Украину, однако сейчас их состояние здоровья ухудшилось. Законопроект 8412 от 02.02.2023 предусматривает изменения в статью 26 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе и предоставить право уволиться с военной службы гражданам с инвалидностью ІІ группы. Сейчас они имеют право на отсрочку, но не на увольнение со службы.

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Следовательно, в украинском законодательстве есть пробел, поскольку лицам с инвалидностью I, II и III групп предоставлено право вообще не быть призванным на военную службу во время мобилизации по статье 23 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации. Однако возможность демобилизации с военной службы по состоянию здоровья (в связи с наличием инвалидности) для них пока не предусмотрена.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину многие мужчины с инвалидностью ушли добровольцами, и их здоровье ухудшилось во время службы, и они не имеют права уволиться со службы для лечения.

Авторы в пояснительной записке предоставляют информацию, что Генштаб одобрил подобные изменения в законе.

«Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины письмом № 321/7539 от 23.12.2022 года в целом высказана поддержка инициативы по увольнению с военной службы мобилизованных лиц, имеющих инвалидность: "…По результатам обработки поднятых в обращении вопросов, сообщаем, что инициатива по внесению изменений к статье 26 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе поддерживается, в случае если военнослужащий, являющийся лицом с инвалидностью, изъявит желание быть уволенным…"», ― говорится в ней.

Законопроектом предлагается внести изменения в пункт Б части 4 статьи 26 Закона, а именно добавить право на увольнение со службы для лиц с инвалидностью. По предложению авторов она будет звучать так: «б) по состоянию здоровья на основании решения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета или при наличии инвалидности I или II группы, если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу».

Демобилизация ― кто имеет право на увольнение с военной службы

Военнослужащие во время военного или особого положения имеют право уволиться со службы на основе пункта 2 части четвертой статьи 26 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе:

а) по возрасту - в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;

б) по состоянию здоровья ― на основании вывода (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;

в) в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;

г) по таким семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу):

в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа ( инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающей формирование и реализующей государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность;

инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающей формирование и реализующей государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность; в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой ( мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа ), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медикосоциальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения;

мужем), ребенком, а также родителями своими или жены ), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медикосоциальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения; в связи с наличием жены ( супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены ( мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы; в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

военнослужащие-женщины – в связи с беременностью;

военнослужащие-женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

детей) в возрасте до 18 лет; военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

детей) в возрасте до 18 лет; пребывания на содержании военнослужащего трех и более детей младше 18 лет.