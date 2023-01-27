«Это серьезная база». Когда в Украине заработает Единый реестр призывников и военнообязанных ― эксперт 27 января, 12:31 Мобилизация 2023 — когда заработает обновленный Единый реестр призывников и военнообязанных (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине изменили правила военного учета и готовятся обновить Единый реестр, данные в который будут также поступать из других государственных реестров.

Постановление КМУ № 1487 Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов предусматривает синхронизацию информации о мужчинах и женщинах из шести государственных реестров. Администратором ЕГР военнообязанных призывников и резервистов будут ТЦК, а за работой должно следить Министерство Обороны.

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Адвокат приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека Роман Лихачев рассказал NV, что известно о дате запуска Единого реестра призывников.

«Указано в постановлении, что организацию надлежащего функционирования системы военного учета обеспечивает Министерство обороны, и оно утверждает порядок ведения единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов и техническое описание, сервис и все остальное. Это хранение персональных данных людей. Это достаточно серьезная база, и у меня вопрос, каким образом будут храниться эти данные, обновляться. Потому что пока я не видел разработанного порядка, чтобы его опубликовали в Министерстве обороны. То есть, насколько я понимаю, это еще в проекте», — объясняет адвокат.

Он подчеркнул, что не мог ознакомиться с нормативными актами, регулирующими работу, наполнение и особенно безопасность реестра, а которому, фактически собирается вся информация обо всех мужчинах Украины и женщинах, добровольно ушедших служить, или сейчас учащихся на медицинских специальностях и также будут военнообязанными. связанными.

«Кто и каким образом будет вносить данные в эту базу, кто будет администрировать, кто будет разработчиком, насколько она будет защищена от атак. Мы ведь все знаем, как россияне заходили, и у них были списки АТОвцев, владельцев оружия, базы участников боевых действий. Мы же понимаем, что у некоторых людей был доступ к этой базе. И будет ли у любого работника ТЦК доступ к этой базе? То есть вопрос, каким образом будет осуществляться защита этой системы, чтобы все данные этой базы не попали к врагу», ― подчеркнул он.

Напомним, в части 3 статьи 14 Закона О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов предусмотрен доступ к таким государственным реестрам, как МВД, налоговой инспекции, Министерству образования и науки, судебным реестрам и данным офиса Генпрокурора. По новому Порядку организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов ЕГР призывников и военнообязанных будет также наполняться информацией из реестров:

Единый государственный демографический реестр; Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков; Государственный реестр актов гражданского состояния граждан; Реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного страхования; Единая информационная база данных о внутренне перемещенных лицах; Ведомственная информационная система Государственной миграционной службы.