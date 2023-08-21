Во время военного положения. Когда студентов могут принудительно мобилизовать и как получить отсрочку 21 августа, 16:21 Мобилизация мужчин до 27 лет: когда студенты получают отсрочку от мобилизации (Фото:unsplash / Taylor Wilcox)

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, однако не мобилизуют тех, кто все еще в статусе призывника. Мужчины от 18 до 27 лет не мобилизуются, поскольку подлежат призыву на срочную службу.

Всеобщую мобилизацию и военное положение продлили до 15 ноября 2023 года. Это означает, что всех военнообязанных мужчин могут мобилизовать, если они признаны ВВК годными к военной службе. Законом запрещено принудительно мобилизовать военнообязанных, которые имеют право на отсрочку.

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В статье 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации предусматривается, что студенты, аспиранты и докторанты имеют право на отсрочку от мобилизации, кроме того, по статье 18−1 закона Украины О воинской обязанности и военной службе, во время военного положения запрещен призыв на срочную службу призывников. Но есть исключения, предусмотренные законом.

Виды военной службы и кто такие призывники

Закон о воинской обязанности предусматривает, что граждане Украины делятся на следующие категории:

допризывники — лица, подлежащие приписке к призывным участкам;

призывники — лица, приписанные к призывным участкам;

военнослужащие — лица, проходящие военную службу;

военнообязанные — лица, находящиеся в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства;

резервисты — лица, проходящие службу в военном резерве Вооруженных Сил Украины, других военных формирований и предназначенные для их комплектования в мирное время и в особый период.

Постановление КМУ № 1487 предусматривает, что на воинский учет призывников мужчинам в Украине надо становиться с 16 лет, в год, когда исполняется 17 лет. Таким образом, допризывниками становятся мужчины в 16 лет, когда исполняется 17 лет и до того, как они становятся на воинский учет призывников.

С 18 до 27 лет мужчины считаются призывниками и могут быть призваны на срочную военную службу, если не имеют права на отсрочку.

Во время военного положения мужчины в статусе призывников не мобилизуются принудительно, мобилизации подлежат военнообязанные и резервисты.

В то же время право на отсрочку также имеют соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования. Технически, возраст таких соискателей образования совпадает со сроками пребывания в статусе призывника и может незначительно превышать для докторантов.

Также, право на отсрочку имеют:

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и / или научную степень;

педагогические работники заведений профессионального ( профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии что они работают соответственно в заведениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, заведениях профессионального ( профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Когда возможна мобилизация студентов во время войны

Существует несколько случаев, когда возможна принудительная мобилизация мужчин до 27 лет, если они не проходили срочную службу.

1. Студенты со второго курса имеют право начинать обучение (службу) на кафедре военной подготовки, в высших военных учебных заведения и военных учебных подразделениях высших учебных заведений.

Курсанты высших военных учебных заведений и высших учебных заведений, которые имеют в своем составе военные институты, военные факультеты и отделения преимущественно начинают образование в возрасте от 17 лет, как обычные студенты.

После окончания обучения (прохождения службы) на такой кафедре или выпуска курсантов из такого заведения, даже если они не достигли 27 лет, такие мужчины считаются военнообязанными, а не призывниками.

Если студенты после военной кафедры продолжают обучение на дневной или дуальной форме обучения, они уже еще имеют право на отсрочку, однако после выпуска из заведения как военнообязанные подлежат мобилизации.

2. Студенты не считаются зачисленными к обучению после окончания бакалавриата до поступления на магистратуру, после магистратуры до поступления на аспирантуру и после окончания аспирантуры до начала докторантуры.

Если такому мужчине от 27 лет или он считается военнообязанным, он может получить повестку от территориального центра комплектования и социальной поддержки, и обязан за ней прийти. Мужчина проходит уточнение данных и военно-врачебную комиссию и может быть мобилизованным, если не имеет других оснований для отсрочки.

Отсрочка для обучения — документы

Для получения отсрочки от мобилизации для обучения, мужчины, предоставляют справку об обучении, если учатся в таких заведениях:

ПТУ и училищах ( профессионально-техническое образование);

профессионально-техническое образование); Университеты, академии, институты и колледжи ( высшее образование);

Ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обычно учатся на дневной или дуальной формах в университетах, академиях, институтах (если там есть аспирантура) или институтах НАН Украины.

Для предоставления справки, при поступлении мужчины предоставляют военно-учетные документы в отделы кадров учреждений. До 1 октября ежегодно они должны предоставить справку об обучении в ТЦК. В некоторых заведениях справку присылают самостоятельно, в других ее должны предоставлять мужчины в ТЦК по месту учета.