Депутат Волынского облсовета организовал схему, по которой переправил более 100 мужчин за границу — СБУ

3 июля, 22:03
Поделиться:
СБУ разоблачила депутата, который переправлял мужчин за границу (Фото: Служба безопасности Украины / Telegram)

СБУ разоблачила депутата, который переправлял мужчин за границу (Фото: Служба безопасности Украины / Telegram)

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила депутата Волынского областного совета, который организовал схему незаконной переправки мужчин за границу. С 2022 года благодаря этой схеме незаконно выехали более 100 человек.

Об этом в СБУ сообщили в четверг, 3 июля.

По данным следствия, депутат входил в преступную группу, которую возглавляла бывшая заместитель председателя Волынской ОГА и которую еще раньше задержала СБУ.

Реклама

Читайте также:
Массовые обыски по делам о выезде уклонистов: полиция объявила подозрения 60 фигурантам и ликвидировала 50 схем пересечения границы

Следствие также установило, что депутат предоставил уклонисткам поддельные документы. Согласно этим документам, указанные военнообязанные мужчины считались «волонтерами», которых Волынская ОВА отправляла за границу за гуманитарной помощью.

Их услуги стоили до 5 тысяч долларов с одного. С 2022 года злоумышленники незаконно переправили за границу более 100 мужчин.

Служба безопасности Украины / Telegram
Фото: Служба безопасности Украины / Telegram
Служба безопасности Украины / Telegram
Фото: Служба безопасности Украины / Telegram

СБУ добавила, что депутату сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 255 (участие в преступном сообществе или преступной организации); ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114−1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Ему грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Война России против Украины Мобилизация Российская агрессия

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X