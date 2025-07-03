СБУ разоблачила депутата, который переправлял мужчин за границу (Фото: Служба безопасности Украины / Telegram)

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила депутата Волынского областного совета, который организовал схему незаконной переправки мужчин за границу . С 2022 года благодаря этой схеме незаконно выехали более 100 человек.

Об этом в СБУ сообщили в четверг, 3 июля.

По данным следствия, депутат входил в преступную группу, которую возглавляла бывшая заместитель председателя Волынской ОГА и которую еще раньше задержала СБУ.

Следствие также установило, что депутат предоставил уклонисткам поддельные документы. Согласно этим документам, указанные военнообязанные мужчины считались «волонтерами», которых Волынская ОВА отправляла за границу за гуманитарной помощью.

Их услуги стоили до 5 тысяч долларов с одного. С 2022 года злоумышленники незаконно переправили за границу более 100 мужчин.

Фото: Служба безопасности Украины / Telegram

СБУ добавила, что депутату сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 255 (участие в преступном сообществе или преступной организации); ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114−1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Ему грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.